Lorella Cuccarini sarà una delle co-conduttrice di Sanremo 2024 al fianco di Amadeus. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Lorella Cuccarini sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024, non è la prima volta

La cantante, ballerina, conduttrice televisiva e attrice Lorella Cuccarini sarà una delle co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo, che vedrà ancora Amadeus alla conduzione e che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio 2024. La showgirl salirà sul palco dell’Ariston in una delle cinque serate, per l’esattezza in quella dedicata alle cover, palco che l’ha vista protagonista in tutte le vesti possibili, ovvero come big in gara, come valletta, come ospite, come “duettante” e persino come membro della giuria. La trattativa tra lei e Amadeus pare sia iniziata solamente una decina di giorni fa e, dopo l’annuncio al Tg 1 della sua presenza, la showgirl romana ha scritto così sui social: “A volte, le notizie più belle arrivano quando meno te le aspetti. Dieci giorni fa, la telefonata di Amadeus: ‘Hai voglia di fare una serata al Festival con me?’ Insieme, negli anni, abbiamo vissuto esperienze indimenticabili, sia in televisione che in teatro. Sono certa che questa avventura lo sarà di più. Sarà bellissimo poi condividere il palco con persone che stimo tantissimo, dal punto di vista umano e artistico. Grazie Ama. Ti voglio bene!” Lorella Cuccarini e Amadeus hanno infatti lavorato insieme diverse volte, già nel lontano 1995, il conduttore faceva parte del cast di “Buona Domenica”, allora condotto proprio da Lorella. Inoltre, i due hanno anche lavorato insieme nel musical “Grease”, dove Lorella era la protagonista mentre Amadeus interpretava Vince. A Sanremo 2024, oltre a Lorella Cuccarini ci saranno altre due donne come co-conduttrici, in una serata ci sarà Giorgia, in un’altra Serena Mannino. Gli uomini invece sono Marco Mengoni e Fiorello. Appuntamento quindi al prossimo febbraio.

Lorella Cuccarini: quando l’abbiamo vista al Festival di Sanremo?

Come abbiamo appena visto, Lorella Cuccarini sarà una delle co-conduttrice del 74esimo Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio 2024. Lorella però è già salita diverse volte sul palco dell’Ariston, ben sei. La prima nel 1987 come ospite, la seconda nel 1993, quando invece ha condotto la gara musicale al fianco di Pippo Baudo. Per la terza dobbiamo aspettare il 1995, quando è salita sul palco come big in gara con la canzone “Un altro amore no”. Nel 2003 era presente all’interno della giuria di qualità mentre nel 2010 ancora come ospite. La sua esibizione di quell’anno è stata addirittura copiata dalla cantante Beyoncé. La sesta volta è stato quest’anno, nel 2023, quando è salita sul palco nella serata dedicata alle cover, affiancando il cantante Olly nel brano “La notte vola”. Staremo a vedere cosa ci regalerà Lorella per Sanremo 2024!

