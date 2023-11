Lo scorso 24 novembre è andata in onda la prima puntata di “Ciao Darwin” che ha visto Aleksandra Korotkaia nei panni di Madre Natura. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Ciao Darwin, chi è Aleksandra Korotkaia: la prima Madre Natura 2023

Venerdì 24 novembre 2023 è andata in onda la prima puntata di “Ciao Darwin 9“, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti e che ha visto in veste di Madre Natura Aleksandra Korotkaia. Aleksandra è una modella russa, ha gli occhi tra il blu e il verde, i capelli castani ed è alta un metro e ottanta centimetri. Su Instagram è conosciuta con il nome di Sasha e, prima della messa in onda della puntata, aveva oltre 18mila follower. Paolo Bonolis l’ha accolta così in trasmissione: “Meraviglia primigenia, donna dalla quale tutti noi sgorgammo, bella da casello a casello. Lei è una donna affascinante, la ringrazio di essere intervenuta in questa trasmissione per dare quel lustro estetico che altrimenti sarebbe mancato dentro di noi”. Sul proprio profilo ufficiale di Instagram, Aleksandra Korotkaia ha pubblicato il video del suo ingresso in studio, scrivendo “Grazie”. Non si hanno molte informazioni su di lei, da Instagram si può dedurre il forte legame che la giovane ha con la madre, le due infatti sembrano proprio molto unite, e dai post Aleksandra non ha mai perso occasione di ringraziarla. Non si sa nulla invece sul lato sentimentale, quindi la modella potrebbe essere impegnata come potrebbe essere single. Se volete saperne di più su di lei potete seguirla su Instagram, sotto il nome di Sasha.

Per “Ciao Darwin 9″, Paolo Bonolis aveva fatto sapere che voleva proporre un tipo di bellezza molto vario, scegliendo tra donne diverse in tutto il mondo. Queste sono state le parole del regista, Roberto Cenci: “sono state scelte ragazze sconosciute. Le donne che interpretano Madre Natura saranno quattro e si alterneranno nel corso delle puntate. Confermato solo un Padre Natura, un ragazzo simpatico.”

La prima puntata di Ciao Darwin 9

Lo scorso venerdì è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di “Ciao Darwin“, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il sottotitolo di questa nona edizione è “Giovanni 8.7“, in riferimento al versetto del Vangelo che dice: “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra“. Queste le parole del conduttore Paolo Bonolis: “La frase esprime l’idea di fondo dello show: nessuno dovrebbe giudicare gli altri. Siamo tutti diversi ed è bello così. Perché spero sia chiaro che da noi le contrapposizioni sono sempre scherzose.” Nel corso della prima puntata, le prime due categorie a confronto sono state quella degli Angeli, capitanate da Elena Santarelli, e quella dei Demoni, capitanata invece da Malena. La seconda puntata del programma televisivo “Ciao Darwin 9″ andrà in onda venerdì 1 dicembre 2023 in prima serata su Canale 5. Cosa succederà?

