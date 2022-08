5 outfit estivi casual perfetti per ogni occasione

Cosa indossare in estate per essere comode e trendy allo stesso tempo? Questa è una stagione in cui si possono sfoggiare moltissimi outfit versatili e casual, ma bisogna anche preoccuparsi di alcuni aspetti importanti. È fondamentale, ad esempio, evitare di coprirsi troppo o di indossare indumenti poco traspiranti: con le alte temperature, il rischio di trovarsi con le ascelle pezzate è sempre in agguato e per molte questo rappresenta un vero problema.

Vediamo allora insieme alcune idee di outfit estivi semplici ma versatili, perfetti per tutti i giorni. Capi che si trovano nelle ultime collezioni d’abbigliamento donna e che dunque non sono di certo difficili da reperire.

#1 Gonna midi e crop top

Un primo outfit che possiamo certamente considerare versatile e di tendenza è quello che prevede l’abbinamento di una gonna midi (e dunque di media lunghezza) con un crop top. Si tratta di un’opzione particolarmente consigliata alle donne che hanno una vita piuttosto stretta, perché consente di metterla in risalto e di coprire invece le cosce. Il crop top è ormai diventato un capo davvero versatile, che tutte dovrebbero avere nel guardaroba in estate anche perché lo si può abbinare con una gonna midi ma anche con un paio di jeans o shorts.

#2 Shorts e camicia estiva

Per rimanere fresche durante le giornate più afose senza rinunciare alla comodità e ad un look che sia di tendenza è possibile anche abbinare un paio di shorts ad una camicia estiva, naturalmente a maniche corte. Anche questo è un outfit decisamente alla moda: l’ideale per il tempo libero ma anche per una giornata di shopping con le amiche.

#3 Vestitino estivo

Un’opzione che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba estivo di una donna è poi il classico vestitino leggero, che innanzitutto è decisamente comodo perché non ci si deve preoccupare di trovare il giusto abbinamento se non con gli accessori. Si tratta inoltre di un outfit decisamente versatile, perché a seconda dello stile lo si può indossare tutti i giorni ma anche in situazioni un po’ più eleganti, la sera. Questo è un capo davvero consigliatissimo: un vero e proprio must have da avere sempre a disposizione per non rischiare di sbagliare e rimanere fresche anche quando le temperature salgono.

#4 Gonna lunga e top aderente

Se cercate un outfit estivo che vi permetta di evidenziare il punto vita e nascondere invece, o comunque far passare in secondo piano, glutei e cosce, allora la gonna lunga abbinata ad un top aderente può rivelarsi la soluzione perfetta. Naturalmente, se volete rispettare le ultime tendenze dovete infilare il top rigorosamente sotto alla gonna. Vi conviene inoltre scegliere una tinta unita per il pezzo sopra, in modo da potervi sbizzarrire con la fantasia della gonna.

#5 Jumpsuit corta

Un ultimo outfit estivo versatile e decisamente trendy è la jumpsuit corta, che si può sfoggiare in tutte le occasioni. Potrebbe non rivelarsi comodissima nel momento in cui si ha bisogno di andare alla toilette, ma come nel caso del vestitino non ci si deve preoccupare degli altri abbinamenti.