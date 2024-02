Ghali è stato uno dei 30 big in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, conclusosi qualche giorno fa. Su Instagram ha postato alcune foto con tanto di gonna e stivali tempestati di strass. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Il look (da urlo) di Ghali dopo Sanremo: gonna e stivali tempestati di strass

Il rapper milanese Ghali è stato uno dei protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo, classificandosi al al quarto posto con il brano “Casa mia”. Durante le sue esibizioni Ghali ha sfoggiato sempre look stratosferici, che non sono certo passati inosservati, e adesso, a fine Festival, ha postato sul proprio profilo ufficiale di Instagram una carrellata di foto che lo vedono con un look davvero da urlo. Il look è della stylist Ramona Tabita ed è firmato Junya Watanabe. Ghali indossa un maxi cappotto di pelle abbinato a una gonna bianca e lunga, il tutto abbinato a un paio di stivali firmati Christian Loboutin, caratterizzati non solo dall’iconica suola rossa, tacco e punta squadrata, ma sono anche tempestati di strass. Questi stivali costano ben 2.295 euro. Insomma, un look davvero da urlo per il rapper nato a Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghali (@ghali)

Ghali, le polemiche dopo le sue parole sul palco

Ghali è stato senza dubbio uno dei protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo, vinto da Angelina Mango con il brano “La noia”. Ghali, arrivato quarto, ha portato sul palco dell’Ariston la canzone “Casa mia”. A termine della sua ultima esibizione Ghali ha detto le seguenti parole: “Stop al genocidio“, in riferimento a quanto accade a Gaza. Le parole del rapper sono subito diventate un caso, tanto che nel corso di “Domenica In”, Mara Venier ha letto in diretta un comunicato dell’Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio, “in merito a una affermazione su Israele e Palestina fatta da un artista durante il Festival di Sanremo”. Ecco il comunicato letto dalla Venier: “L’Amministratore Delegato Roberto Sergio ha dichiarato questo: ogni giorno i nostro telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas oltre a ricordare la strage di bambini, donne e uomini del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta.” La stessa Mara Venier ha detto di essere d’accordo con quanto detto dall’Amministratore Delegato Rai. Ghali, da parte sua, continua invece ad andare dritto per la sua strada e, come didascalia delle foto di cui abbiamo parlato in precedenza, ha scritto le seguenti parole: “la gente non dice la verità, dice solo ciò che vuole.” Domenica 18 febbraio Ghali sarà ospite di Fabio Fazio sul canale Nove a “Che Tempo Che Fa”, per commentare quello che è accaduto dopo le sue parole sul palco dell’Ariston.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Tendenze Primavera Estate 2024: queste sono le ballerine aperte più belle da acquistare

Tendenze gioielli: i bijoux must have per la Primavera Estate 2024