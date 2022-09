Simbolo di emancipazione femminile per eccellenza, i pantaloni sono il vero must have per la nuova stagione autunno-inverno 2022

La stagione degli shorts e degli abitini può considerarsi ufficialmente finita; dopo l’estate, si sa, si torna sempre al primo freddo. Accantonando così pantaloncini, gonne corte e vestiti freschi e svolazzanti, a fare il loro ritorno trionfale sono proprio loro: i pantaloni.

Capo must have da avere sempre nell’armadio, i pantaloni per l’autunno-inverno 2022 gridano versatilità: a palazzo, skinny, modello cargo o parachute, i pantaloni accompagneranno ogni outfit rendendolo, ogni volta, originale.

I pantaloni in tendenza per l’autunno-inverno 2022

Resistergli è impossibile: i pantaloni sono un elemento fondamentale del guardaroba di ogni donna. Simbolo di emancipazione femminile, oggi i pantaloni diventano un capo di abbigliamento con cui sperimentare e divertirsi: il must have per ogni stagione!

Ci siamo lasciate alle spalle l’estate 2022 e, dopo mesi di tessuti leggeri, gambe scopertissime e voglia di freschezza, è giunto il momento di fare un change.

Ecco dunque che il pantalone diventa il vero protagonista dell’autunno-inverno 2022 e come si può vedere dalle riviste e dalle passerelle, è già tendenza a tutti gli effetti!

La moda è un viaggio infinito in cui sperimentare è la chiave giusta per affrontare la velocità con cui cambiano tendenze e stili; forse, anche per questo, la proposta risulta così ampia e incredibilmente interessante.

Dritti, a palazzo, skinny, larghissimi, ampi, a vita alta o bassa: i pantaloni moda autunno-inverno 2022 abbracciano la versatilità e la vestibilità, offrendo più soluzioni affinché ogni donna possa sentirsi perfetta nel suo stile.

I più gettonati nei social sono i pantaloni cargo/parachute: TikTok, ad esempio, propone continuamente haul fashion in cui tali modelli si abbinano a maglie dallo stile semplice e sneakers, per un risultato sbarazzino, giovanile, dalle sfumature militari e sporty, in perfetta tendenza.

Non mancano poi i pantaloni a vita alta in tessuto elegante e con gamba larga: da abbinare a scarpe da ginnastica, anfibi e, per sottolineare ulteriormente la tendenza del momento, a mocassini: perfetti! Sulla stessa scia, la nuova stagione propone anche un nuovo modello di pantalone: lungo e largo, ma con la vita più bassa caratterizzata da un risvolto in contrasto cromatico (pantalone grigio e risvolto in vita bianco, ad esempio). Un altro modo di indossare i pantaloni ed essere sempre in super tendenza.

Non mancano modelli in pelle o in similpelle che, nonostante esistano da anni e anni, continuano a mantenere il loro fascino e il loro tocco glam-rock che non è mai abbastanza.

Sulle lunghezze, invece, l’autunno-inverno 2022 continua a proporre modelli culotte: vita tendenzialmente alta e una gamba che cade dritta e larga fino alla caviglia. Questo modello è perfetto da abbinare a uno stivaletto o, se vi piace lo stile più sporty/casual, a un bel paio di sneakers o mocassini che lasciano scoperta un po’ di pelle.

Assolutamente “sì” anche per i modelli a sigaretta e ai modelli maschili con pinces, sempre versatili e sempre in tendenza: pensateli abbinati a un paio di mocassini, a un paio di décolleté o, perché no, a un paio di sneakers per smorzare il taglio elegante: perfetti!

Se siete amanti dell’oversize, infine, andrete a braccetto con le tendenze: la stagione autunno-inverno 2022, infatti, continuerà a proporre capi molto larghi e morbidi anche per la parte superiore. Pantaloni lunghi e larghi? Provate ad abbinarci una camicia over, un maglioncino e una bella giacca di pelle oversize: l’autunno sarete voi!

Ora non vi resta che sperimentare e cominciare a divertirvi con gli abbinamenti e i tanti modelli di pantaloni disponibili in commercio.

Benvenuto autunno e benvenute nuove tendenze!