La gonna è il capo che non manca mai nell'armadio e si sa che per ogni stagione c'è un modello adatto. Quali sono le tendenze per questo autunno 2022?

Le passerelle di Parigi e New York hanno mostrato tutti i modelli di gonne che andranno di moda durante questa stagione autunnale. La parola d’ordine sarà lunghezza. Infatti si prediligono quelle molto lunghe e di ogni tipo di forma e materiale.

Quali?

Gonne: la versione lunga è un must have

La moda di quest’autunno 2022 prevede solo gonne in versione longuette e midi. Vediamo gonne in satin plissettate, di pelle, in stile preppy collegiale e in maglia. Per quanto riguarda le forme si spazia dal triangolo, alla linea dritta fino ad arrivare allo svasato. Le troviamo strette, morbide oppure maxi. I colori dedicati all’autunno 2022 sono il pink, il nero, il rosso e il blu.

Gonne: tutti i modelli e i tessuti in voga per l’autunno 2022

In stile preppy

La gonna preppy in stile collegiale è stata scelta per questa stagionale autunnale. Si può decidere di indossarla lunga oppure corta. La versione midi è ottima da abbinare con gilet e camicia, un blazer della stessa stampa o colore e un bel paio di mocassini. L’ideale è indossarla con dei collant alla coscia in maglia oppure coprenti.

Le stampe sono classiche a quadri o a righe e i modello può essere plissettato oppure liscio.

In maglia

La gonna in maglia è il capo d’abbigliamento must have da indossare durante la stagione autunnale. Si predilige la versione lunga in quanto si adatta perfettamente ai primi freschi autunnali. Rigorosamente stretta e attillata si abbina a una giacca oversize oppure a crop top a maniche lunghe. Adatta alle figure alte e slanciate, andrà a risaltare la silhuette fasciandola e rendendola super attraente. Le trame possono essere molte: larghe o strette oppure anche a costine. La gonna può essere impreziosita anche da cerniere e da bottoni.

Di pelle

La gonna di pelle midi è la versione adatta all’autunno. Infatti possiamo abbinarla ai primi maglioncini girocollo e un bel paio di décolleté per una giornata di lavoro. Oppure con una camicia colorata e dei mocassini platform per rendere l’outfit comodo ma stiloso. Si può scegliere anche la forma del capo in base alle necessità: a trapezio, a taglio dritto, lineare oppure svasata. Inoltre sulla pelle possiamo trovare dei dettagli luccicanti come per esempio delle borchie oppure una cintura con fibbia per segnare il girovita. Ne esistono di molti colori ma quelli preferiti per quest’autunno sono il classico nero, il rosa e il rosso.

In satin

La gonna satinata lunga è un capo molto elegante e femminile. Esistono molti modelli di gonne in satin ma quelle più amate hanno uno spacco frontale, delle arricciature sul davanti, un’allacciatura anteriore o con dei lacci che segnano la vita. Grazie alla sua versatilità è adatta ad ogni occasione e momento della giornata. Infatti l’outfit dipende da che scelte si fanno in fatto di accessori. Per un look casual andranno bene un paio di sneakers, una t-shirt e un cardigan altrimenti per un’occasione elegante si abbinerà a delle décolleté, un paio di stivali in pelle e un top.

Cargo

La gonna cargo lunga è l’alternativa ai pantaloni dello stesso modello ma ancora più comoda. In tessuto di nylon sono adatte a degli outfit casual. Si abbinano a mini bag, t-shirt, sneakers o anfibi.