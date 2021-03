Considerata una delle migliori cantanti italiane. Collabora con noti artisti come Gino Paoli o Adriano Celentano diventando una delle artiste più amate del panorama musicale e televisivo, dove conduce noti programmi del secolo scorso.

Chi è Mina

Mina Anna Maria Mazzini, nota semplicemente come Mina (Busto Arsizio, 25 marzo 1940), è una cantante italiana.

Cresce con i genitori e il fratellino con cui crea un legame che però si interromperà fin troppo presto. Quando ha tredici anni inizia a sperimentare negli sport dimostrandosi portata per il nuoto ma la sua vera passione è la musica.

Grazie all’insistenza di nonna Amelia inizia a prendere lezioni di pianoforte che, sebbene non si sia mostrato il suo strumento, le fa scoprire la passione per il canto che esprime in tutti i momenti, anche a scuola cantando per i compagni.

La carriera musicale dell’artista

La sua prima esibizione però si registra nel 1958 a Marina di Pietrasanta dove si presenta con “Un’anima pura”. Prima del successo però si esibisce con alcune serate nei locali, tra cui si ricorda con grande fortuna quello di Castel Didone dove viene scoperta da un discografico.

Il lavoro con il produttore va a gonfie vele e dopo solo un anno debutta al Festival di Sanremo. Nel 1961, non soddisfatta del risultato precedente, si ripresenta con la famosissima “Le mille bolle blu” che non viene premiata in gara ma che diventa una grande hit solo successivamente.

Negli anni Sessanta i suoi progetti musicali trovano inoltre grande accoglienza anche all’estero intraprendendo addirittura un tour in Giappone e anche in Europa. Successivamente il suo talento attraversa di nuovo l’oceano raggiungendo il Sud America.