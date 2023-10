Selena Gomez, il suo lip oil è il prodotto più virale del momento

Il prodotto più virale del momento? Senza dubbio il lip oil di Selena Gomez. Ecco 5 motivi per cui devi acquistarlo anche tu.

È da tempo ormai che il mondo del beauty è stato letteralmente invaso dai lip oil. Prodotti dalle formule specifiche in grado di donare alle labbra un aspetto più sano, nutriente e naturalmente rimpolpato. Sul mercato ne sono disponibili davvero un’infinità, ma il più virale del momento è quello di Selena Gomez.

Il lip oil di Selena Gomez è il prodotto più virale del momento

Stiamo parlando del Soft Pinch Tinted Lip Oil, appartenente al brand Rare Beauty della cantante. Disponibile in ben otto colorazioni: Serenity (rosa caldo), Affection (viola), Happy (rosa acceso), Joy (pesca), Delight (rosa marrone), Hope (nude), Wonder (rosa antico) e Honesty (marrone scuro). È possibile acquistarlo al prezzo di 24,50 euro sul sito online e nei negozi selezionati di Sephora. Ma perché questo prodotto è così richiesto? È una formula del tutto innovativa, realizzata dall’unione di una tinta labbra ed un olio labbra, con l’obiettivo di donare alle labbra colore, lucentezza e confort.

Il lip oil di Selena Gomez è il prodotto più virale del momento: 5 motivi per cui devi acquistarlo

Ma veniamo al dunque e scopriamo insieme 5 motivi per cui devi assolutamente avere anche tu il lip oil di Selena Gomez.

.

Una delle caratteristiche principali di questo prodotto è che, a differenza di molti altri lip oil, non appiccica ed è molto pigmentato. Basta una sola per ottenere un leggero strato di colore, oppure si può stratificare per un tocco più audace.

Realizzato con olio di jojoba e semi di girasole, idrata e nutre le labbra rendendole più morbide e levigate.

Grazie alla sua consistenza in gel , fin dalla prima passata rinfresca le labbra per un’effetto più pieno e rimpolpato.

, fin dalla prima passata rinfresca le per un’effetto più pieno e rimpolpato. Il lip oil di Selena Gomez è caratterizzato da un applicatore morbido, piatto e angolato che permette di avere una stesura del prodotto facile, veloce e molto scorrevole.

Non solo. Questo prodotto consente di avere labbra colorate a lungo, senza seccarle e soprattutto senza sbavature.

L’effetto finale è davvero sorprendete: labbra dal finish brillante, idrate, fresche e rimpolpate. Una volta applicato il prodotto, puoi scegliere se lasciarle così o rimuovere l’effetto glossy. Proprio grazie alla sua formula innovativa, infatti, permette di avere labbra colorate proprio come una tinta labbra ma al tempo stesso idratate come un olio labbra. Cosa aspetti? Provalo anche tu! Sicuramente non te ne pentirai.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Scrub labbra: segreti e benefici | DonneMagazine.it

Jennifer Lopez come non l’avevamo mai vista prima: il rossetto rosa meraviglia i fan | DonneMagazine.it