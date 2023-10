Scrub labbra: segreti e benefici

Molto spesso, in autunno, ma anche in estate, se non ci si idrata sufficientemente, si rischia di avere delle labbra che siano secche e screpolate. In tal caso, uno scrub labbra si rivela essere la soluzione migliore per prendersi cura di questo lato sensuale del proprio viso.

Scrub labbra

Uno dei rimedi migliori, anche per rimuovere le fastidiose pellicine.

Funziona grazie all’azione dei microgranuli che vanno a lavorare sulle labbra e, quindi, sullo strato maggiormente superficiale. In questo modo è poi possibile truccare le labbra e usare prodotti come il rossetto o il lucidalabbra che sicuramente durano per più tempo in quanto vanno ad agire in profondità. Il balsamo labbra o il burro cacao sono sicuramente prodotti adatti.

Si consiglia di optare, per lo scrub labbra, per prodotti a base di zucchero, quindi molto delicati e non aggressivi. Il massaggio, considerando anche i prodotti a base di zucchero, deve essere molto dolce proprio per non andare a peggiorare la situazione. Un trattamento del genere rende le labbra molto morbide e delicate.

Si consiglia di sottoporsi a un trattamento del genere almeno una volta a settimana. Nel caso si volesse pitturare le labbra con il rossetto o la matita, è bene applicarlo anche più volte nell’arco della settimana.

Scrub labbra: proprietà

con lo scrub labbra si ottengono risultati importanti e una bocca da baciare, oltre che impeccabile. Adatto da applicare soprattutto per le labbra che appaiono molto secche, ruvide e screpolate. Con un trattamento del genere le labbra appaiono molto più belle e danno quel tocco in più a questa parte del viso.

Inoltre, dona una serie di benefici in quanto le labbra appaiono setose e morbide dal momento che è un trattamento esfoliante. Non ha solo capacità di esfoliare la pelle, ma anche di idratarle ed eliminare così le varie pellicine in eccesso. Un trattamento che dona labbra non solo idratate, ma anche in salute.

Lo scrub labbra costituisce anche la base e il punto di partenza per una serie di trucchi e di prodotti make up come il rossetto e il gloss. A seconda della formulazione scelta, che sia il burro di cacao o il balsamo, è possibile ottenere obiettivi diversi. i prodotti poi sono a base di ingredienti dalle proprietà emollienti, idratanti e nutrienti per la zona delle labbra.

Al momento della scelta dei vari prodotti, si consiglia di leggere la lista degli ingredienti e dei componenti dal momento che è bene non puntare su elementi che siano aggressivi e dannosi. Sono ottime le materie prime, specie se sono naturali, dal momento che non causano effetti dannosi o controindicazioni alla salute e alle labbra, in questo caso.

Scrub labbra: prodotti online

Ordinare dei prodotti di questo tipo su Amazon è molto facile considerando anche le tante promozioni a riguardo punto cliccando sull’immagine del prodotto interessato si possono visualizzare le varie caratteristiche. Qui sotto una classifica con i tre migliori articoli per scrub labbra da applicare con una descrizione di ognuno per ottenere buoni risultati.

1)Glov scrub labbra esfoliante

Un set che comprende Balsamo più scrub per avere delle labbra che siano piene e morbide. Ha un effetto volumizzante e rimpolpante Grazia elementi naturali come granuli di nocciole di mandorla al burro di karité che rende le labbra morbide. Permette di coccolare le labbra stimolando Il collagene e l’elastina.

2)SkinLabo scrub labbra

Un trattamento da l’azione esfoliante che lascia le labbra morbide, lisce dall’effetto voluminoso. Un trattamento efficace Grazie all’azione dei microgranuli zucchero. Le labbra risultano essere vellutate e, questo prodotto aiuta a enfatizzare il colore naturale.

3)Lip esfoliator lip

Una vera e propria maschera per le labbra dalle proprietà esfolianti, riparatrice e protettiva. A base di sale marino che sfoglia le cellule morte, lo sporco e anche le impurità. Dona un diverso aspetto alle labbra e con il burro di karité permette di combattere e contrastare le rughe che possono presentarsi nella parte labiale.

Con lo scrub labbra anche l’olio per le labbra per proteggerle.

