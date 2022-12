Tra le 24 persone denunciate da Liliana Segre per minacce online c’è anche Chef Rubio. Gabriele Rubini, ex volto di programmi come Camionisti in trattoria, dovrà rispondere delle parole che aveva riservato alla ultra novantenne sui social.

Liliana Segre ha denunciato Chef Rubio per minacce online

Stando a quanto reso pubblico da La Stampa, Liliana Segre ha provveduto a denunciare 24 persone per le minacce online che ha ricevuto negli ultimi anni. Tra i personaggi che hanno augurato la morte alla senatrice a vita c’è anche Chef Rubio. I messaggi che le sono arrivati hanno”natura diffamatoria, spesso di carattere antisemita e contenenti auguri di morte“.

Cosa aveva scritto Chef Rubio?

Liliana ha denunciato Chef Rubio per le parole che lui le ha riservato negli anni.

L’ultima accusa risale al mese di aprile 2022, quando l’ex volto di Caminionisti in trattoria ha twettato:

“Palestinesi? ‘Non mi occupo di politica’. Cit. Liliana Segre. Vedo che però te ne occupi quando si tratta degli ucraini. Lasciami dire che il tuo silenzio sistematico nei confronti della pulizia etnica che il popolo palestinese sta subendo da 74 anni è disgustoso“.

Le dichiarazioni di Liliana Segre

Liliana Segre aveva annunciato di voler denunciare i risponsabili delle minacce online lo scorso novembre, durante il Forum nazionale delle donne ebree d’Italia.

In questa occasione, ha dichiarato: