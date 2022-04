Al Coachella Festival i Maneskin si sono apertamente scagliati contro il govrno Russo e la guerra in Ucraina. Le parole di Damiano David hanno però scatenato l’ira di chef Rubio, che attraverso i social ha avuto un acceso botta e risposta col cantante.

Chef Rubio contro i Maneskin

Chef Rubio ha attaccato i Maneskin per le parole spese dal cantante, Damiano David, contro la guerra in Ucraina (e non per dire contro la guerra in Siria e in Palestina). Il cantante ha repliato ai messaggi di Rubio scrivendo “Per me doppia salsiccia”, lasciando intendere che non gli interesserebbe fare polemica sull’argomento. Rubio, dal canto suo, ha prontamente replicato:

“Con doppia salsiccia cosa intendi? Che facciamo pesce pesce? Che devo limitarmi a cucinare perché solo quello pensi che sappia fare? Avresti potuto cogliere l’invito a saperne di più sul dramma dei palestinesi ma hai risposto come fanno i leghisti, i fascisti, i sionisti e il PD”, ha scritto Rubio, e ancora:

“Caro Damiano, perché hai fatto questo collage sulle Instagram stories (non ce l’ho) quando potevi scrivermi qui su Twitter? Il mio commento era polemico ma vi invitava a prendere posizione per la Palestina.

Aspettiamo una presa di posizione in futuro. Grazie”.

le parole di Damiano sull’Ucraina

Nonostante non siano mancate polemiche dopo le sue parole contro la guerra in Ucraina, Damiano ha sottolineato di essere contro l’atto compiuto dal Vladimir Putin e durante il Coachella ha dichiarato: “Vi siete divertiti? Anche noi ci divertiamo, è un privilegio vivere mentre le bombe cadono sulle città”, e ancora: “Free Ukrain, fuck Putin”.