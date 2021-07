Libero De Rienzo è morto stroncato da un infarto a soli 44 anni. Libero ha intrapreso la carriera d’attore seguendo le orme del padre, Fiore De Rienzo, aiuto regista di Citto Maselli. De Rienzo è stato protagonista di “Santa Maradona” e interpretò Giancarlo Siani nel film “Fortapasc” di Marco Risi.

L’ultimo film di è stato “Fortuna”, film di Nicolangelo Gelormini ispirato alla vicenda di Fortuna Loffredo.

Libero De Rienzo morto

Il cadavere di Libero è stato trovato da un amico preoccupato perché non aveva sue notizie da un paio di giorno. Il corpo è stato trovato alle 20 di ieri sera nel suo appartamento a Roma, in zona Madonna del Riposo. Non è ancora stata fissata la data dei funerali, ma la salma sarà portata a Irpinia dov’è sepolta la mamma.

Libero lascia due figli di 6 e 2 anni.