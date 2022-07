Messa a nudo l'identità del rapper napoletano Liberato. Ecco come è stata svelata l'identità del cantante. Per anni molti hanno cercato di capire chi

L’arcano è ormai risolto, è stata svelata la vera identità del rapper napoletano Liberato. Per anni, alla figura di questo misterioso cantautore, sono stati accostati numerosi nomi, tra cui quello di un ex concorrente di Sanremo.

Liberato, svelata l’identità del rapper napoletano

Il vero nome di Liberato è Gennaro Nocerino. A renderlo noto è stato ThePipolGossip attraverso i sui canali Social. Per scoprire l’identità del rapper napoletano è bastato consultare il sito della Siae. Il successo del cantautore era dato, oltre che alla sua bravura, a questo alone di mistero che vi era intorno alla sua figura. Potrebbe cambiare qualcosa ora che è stata svelata la sua vera identità?

Tutti pensavano che Liberato fosse Livio Cori

Il nome che si è sempre accostato a Liberato è stato quello del cantante napoletano Livio Cori. Il cantante è noto per il suo ruolo anche marginale nella serie Tv “Gomorra” e per la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Nino D’Angelo. Di recente il nome di Livio Cori è stato molto cliccato per la sua relazione con Anna Tatangelo. Il cantante napoletano ha sempre smentito ogni voce che lo accostasse a Liberato.

Adesso che si conosce la vera identità del rapper non ci sono più dubbi.