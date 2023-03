Lewis Capaldi How I’m Feeling Now su Netflix: uscita, trama, cast

Lewis Capaldi – How I’m Feeling Now è un documentario diretto da Joel Pearlman, che racconta la storia del famoso artista. Un documentario che sta per debuttare su Netflix.

Lewis Capaldi – How I’m Feeling Now è un nuovo documentario, diretto da Joel Pearlman, che racconta la storia del famoso artista, da quando era un giovane e ambizioso musicista a quando è diventato una vera pop star conosciuta in tutto il mondo. Tra i suoi grandi successi troviamo Someone You Loved, Before You Go, Pointless e Forget Me e proprio nel mese di maggio 2023 arriva il nuovo album Broken By Desider To Be Heavenly Sent. Questo nuovo e molto interessante documentario, che va a scoprire tutte le tappe della carriera di grande successo dell’artista, debutterà su Netflix a partire dal 5 aprile 2023. “Un documentario a tutto tondo per raccontare la storia di Lewis Capaldi, da giovane e ambizioso musicista a pop star conosciuta in tutto il mondo” è la descrizione di questo nuovo documentario. Anche durante il mese di aprile, Netflix ha in programma tantissime interessanti sorprese per i suoi utenti. Il suo catalogo è pronto per arricchirsi con tanti nuovi titoli e sorprendenti novità, proprio come questo documentario.



Lewis Capaldi How I’m Feeling Now: di cosa parla



Nel video dell’annuncio di questo interessante documentario su Netflix, Lewis Capaldi passa in rassegna una serie di identità, interpretando i suoi più grandi successi. Un momento sta gareggiando per mano di un duca in perfetto stile Bridgerton e un attimo dopo è un concorrente strategico di Squid Game. Un momento è Joe Exotic in Tiger King e l’attimo dopo un lunatico Mercoledì Addams. L’arrivo di Capaldi su Netflix è particolarmente atteso. Il documentario segue l’artista attraverso tutte le tappe della creazione del suo secondo album, Broken by Desire to be Heanvenly Sent, che uscirà il 19 maggio. Il disco è il seguito del suo debutto del 2019, Divinely Inspired to a Hellish Extent. “Puoi essere la prossima cosa migliore solo per, tipo, un anno. Certo che c’è pressione” ha dichiarato Capaldi nel primo trailer del documentario.

Il documentario segue Capaldi alla ricerca di un posto sicuro, che trova in Scozia, dove si riconnette con i suoi amici e la sua famiglia mentre torna ad una routine quasi normale a casa dei genitori a Bathgate, piccola città tra Edimburgo e Glasgow. Il documentario presenta diversi anni di riprese e sguardi mai visti prima, esplorando le speranze dell’artista, le paure e la pressione di creare un secondo album di successo, cercando di scavare sotto la superficie. “Mi sento come se fossi in una corsa contro il tempo per mettere in ordine la mia salute mentale” ha spiegato Capaldi. Il documentario scaverà nel profondo dell’artista, per far scoprire alle persone non solo il suo talento e la sua carriera, ma anche la persona che si nasconde dietro la famosa pop star, che sicuramente riuscirà a conquistate tutti gli spettatori e gli amanti della musica.