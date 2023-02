Levante, il nuovo look criticato dai fan: dai capelli alla magrezza, l'artista non convince.

Levante è tornata al Festival di Sanremo 2023 sfoggiando un nuovo look che ha riscosso parecchie critiche. Il biondo quasi arancione dell’artista non è piaciuto.

In gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Vivo, Levante non ha riscosso un grande successo.

I fan si aspettavano molto di più dalla sua canzone, tanto che il pezzo è passato del tutto inosservato. Al contrario, il nuovo look ha monopolizzato l’attenzione, scatenando una marea di critiche.

I fan erano abituati a vedere Levante con la chioma scura, mentre a Sanremo 2023 l’hanno vista apparire con una tinta gialla, tendendente all’arancione. Non solo i capelli, l’artista si è fatta decolorare anche le sopracciglia, che sono apparse quasi inesistenti.

Insomma, la cantante ha suscitato l’effetto wow, ma non in senso positivo.

Sui social fioccano critiche al nuovo look di Levante. Si legge: “Sei bruttissima con questo colore” oppure “Dio dà la bellezza a una persona e lei la butta via così” o ancora “Tremenda la decolorazione delle sopracciglia su una persona dai toni così mediterranei“. I giudizi negativi non hanno riguardato solo l’acconciatura, ma anche l’eccessiva magrezza.