Con il suo singolo Vivo Levante ha calcato il palco dell’Ariston nella seconda serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Una canzone intensa, un significato profondissimo, un periodo di difficile gestione emozionale sono esplosi in una performance dinamica e consapevole, proprio come il look da lei scelto.

Levante canta Vivo con un body in pelle nera by Etro

«Mi vedrete come non mi avete mai vista» ha dichiarato più volte in varie interviste social e ufficiali Rai e, finora, la promessa è stata mantenuta. Levante scende le scale del teatro Ariston per cantare il suo nuovo singolo Vivo, un brano ricco di significato e di intensità. Ad abbracciare l’emozione forte di quelle parole in apparenza dolci, la cantante siciliana ha scelto un look audace e inedito, figlio di una sua trasformazione completa.

Il brand selezionato da Levante è Etro e il debutto a Sanremo 2023 è audace e degno di essere ricordato. La cantante si svela in cima alle scale in tutta la sua oggettiva bellezza indossando un body di pelle nero abbottonato fino al collo e decorato da cuciture e ricami floreali total black. Abbinato al body un paio di collant neri velati e un paio di sandali altissimi con plateau dal tacco largo.

Una moda nuova, quella portata da Levante, una tendenza che è già totale e che riporta in auge lo stile dell’underwear in vista. A contrasto con il mood total black, la nuova sfumatura della sua lunga chioma, non più nera corvina, ma biondo cenere, sopracciglia comprese.

Levante cambia faccia, Levante cambia stile, Levante ha voglia di raccontare una nuova versione di sé. Il risultato è impeccabile e di impatto, ma nonostante il repentino change of look, tutto è coerente con la sua immagine, da sempre molto particolare in fatto di moda e di personal brand.

Lo studio dei suoi look è affidata allo stylist Lorenzo Oddo, nome molto conosciuto nel mondo dello spettacolo.

«Vivo come viene, vivo il male, vivo il bene, vivo come piace a me» questo è il grido di Levante in primis per se stessa, soprattutto per se stessa.

La sua prima performance al Festival di Sanremo 2023 lo dimostra: la cantante siciliana vive esattamente come piace a lei, con un body di pelle nero e quella forza d’animo di chi ha sinceramente voglia di rispondere a tutti quei «perché».

La moda underwear è la tendenza della stagione invernale 2023 (ma vale tutto l’anno)

Lo stile underwear in vista è già da tempo una tendenza di stile molto gettonata, soprattutto tra le celebrità. Ce lo ricorda Bella Hadid e ce lo ricorda anche Kendall Jenner, ma ora ce lo ricorda anche Levante, grazie al suo body in pelle nero firmato Etro.

Uno stile molto femminile ma altrettanto audace, la moda underwear è sensuale e diretta: il messaggio? Mostrare tutta la sicurezza che vive dentro un corpo, la potenza delle curve e la meraviglia della pelle.

Levante ha scelto di vivere il suo corpo come un sogno erotico (cit.), e il risultato, stando alle immagini del suo debutto al Festival, hanno parlato chiaro.