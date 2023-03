Letizia Ortiz continua a confermarsi regina di stile e di eleganza. La regina di Spagna, infatti, non è solamente appassionata di moda e di tendenze, ma è anche una grande promotrice della moda green e sostenibile. L’ultimo look, elegante e raffinato, ha colpito tutti.

Letizia Ortiz: l’abito in seta firmato Cortana rappresenta l’eleganza

Letizia Ortiz ha partecipato come da tradizione all’annuale concerto commemorativo per le vittime di terrorismo. L’evento si è tenuto al National Music Auditorium di Madrid e accanto a lei, ovviamente, c’era il marito Re Filippo di Spagna. Per l’occasione, sicuramente elegante e formale, la Regina di Spagna ha optato per un look elegante che non è di certo passato inosservato. Del resto, ormai tutto il mondo lo sa, Letizia Ortiz oltre a essere regina di fatto, è anche regina di stile a tutti gli effetti. L’abito sfoggiato al concerto è di seta ed è firmato Cortana. Si tratta di un brand che da sempre produce capi di abbigliamento e collezioni in edizione limitata senza tempo, ma non solo. Cortana è un brand particolarmente attento al concetto di “slow fashion” e predilige l’utilizzo di tessuti naturali di altissima qualità: il lavoro delle artigiane operanti nei migliori atelier spagnoli è tangibile ed esteticamente visibile.

L’abito firmato Cortana di Letizia Ortiz: modello e prezzo

Andando a navigare sul sito ufficiale del brand spagnolo, tra i tanti modelli proposti nella sezione “dresses”, troviamo anche lui, l’abito in seta indossato proprio da Letizia Ortiz. Il modello in questione si chiama “Cuca Maltinto Silk Dress” e attualmente si trova in sconto a 584,50 € (prezzo intero 835 €). Si tratta di un modello lungo fino alla caviglia con scollo rotondo e maniche dolman. L’abito Cuca ha anche uno spacco laterale e una cucitura frontale con pieghe che ricreano un effetto drappeggiato molto dinamico e raffinato. La realizzazione è in seta maltinto stretch, un tessuto molto pregiato e naturale. La particolarità dell’abito sta nell’effetto cromatico variegato: il processo di tintura a freddo del maltinto, infatti, comporta la possibilità di leggere proprio delle variazioni di colore, rendendo, di base, ogni capo assolutamente unico nel suo genere. Il brand ci tiene anche a precisare che tali variazioni cromatiche non alterano e non influiscono sulla qualità finale del capo.

Come abbinare l’abito in seta di Cortana: le scelte di Letizia Ortiz

L’abito elegante di Letizia Ortiz è perfetto per una serata elegante, una cerimonia o un evento particolarmente formale. La regina di Spagna ha scelto di abbinarlo a un paio di décolleté nere brandizzate Prada e a una pochette nera modello Arco firmata Nina Ricci caratterizzata da splendidi inserti dorati. Per l’occasione ha scelto di tenere i capelli legati in una coda medio-alta molto raffinata a cui ha abbinato un make-up più intenso sugli occhi lasciando invece le labbra più rosate. Come gioielli, infine, un bellissimo paio di orecchini chandelier in grado di illuminarle tutto il viso. Nel complesso, dunque, il risultato è sì elegante, ma anche molto alla moda: Letizia Ortiz ci sa fare con lo stile.