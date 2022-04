Lele Mora ha rilasciato un’intervista per L’Arena, parlando di Fabrizio Corona e del loro rapporto. L’ex manager ha voluto smentire alcune voci uscite qualche anno fa.

Lele Mora parla di Fabrizio Corona: “Ha fatto tante cose brutte”

Nel corso degli anni si è sentito spesso parlare del rapporto tra Lele Mora e Fabrizio Corona, anche se non c’è mai stata chiarezza. I due hanno lavorato insieme per molti anni ed era nata sicuramente una bella amicizia. In seguito sono arrivate delle dichiarazioni di Lele Mora che lasciavano intendere che tra lui e Corona ci fosse un tipo di relazione diversa, da amanti. Durante l’intervista per L’Arena ha smentito quelle dichiarazioni che lui stesso aveva rilasciato.

“Me lo presentò nel 1998 un photoeditor. Si qualificava come press agent, in realtà comprava immagini dai paparazzi e le vendeva ai giornali. Gli ho insegnato tante cose belle, lui ha fatto tante cose brutte” ha dichiarato Lele Mora.

“Lui è molto furbo. Non intelligente, ma brillante. Affetto da smania di protagonismo e bramosia di denaro. Gli regalai otto auto di lusso, l’ultima una Bentley, e gli diedi i soldi per comprarsi l’appartamento di via De Cristoforis a Milano, poi sequestratogli dalla magistratura.

Al cuor non si comanda” ha aggiunto l’ex agente, aggiungendo di non aver mai dichiarato che erano amanti ma di avergli sempre voluto bene come se fosse un figlio adottivo. “Quanto ai rapporti intimi, li faccio a casa mia, a porte chiuse, non sui giornali” ha aggiunto. “Perché non ho querelato chi ha scritto quelle falsità? Seguo i tre consigli della mia mamma. Primo: non prendertela per nulla, perché sono due fatiche, una ad arrabbiarti e una a fartela passare. Secondo: non uccidere la gente, perché muore da sola. Terzo: non spazzare mai la neve, perché poi viene il sole e si scioglie” ha spiegato Lele Mora.

La confessione su Simona Ventura e le sue vecchie dichiarazioni

Lele Mora ha parlato anche di Simona Ventura, che gli ha sempre consigliato di lasciar perdere Fabrizio Corona. “Simona Ventura mi disse: ‘O ti stacchi da Corona o ti lascio’. Non la ascoltai e lei cambiò manager. Lo mollai nel 2010” ha dichiarato Lele Mora. In passato, a La Zanzara, aveva rilasciato delle dichiarazioni piene di dettagli sui rapporti con Corona. “Quando passava le sue notti con me pretendeva solo che gli comprassi del viagra. E a volte, nonostante la pasticchina non faceva il suo dovere, ma io lo amavo e mi accontentavo dei suoi baci con la lingua” aveva dichiarato, ma ora ha deciso di smentire tutto.