Le piume conquistano anche i sandali: alla scoperta della tendenza del 2023

Non tutti le amano; che siano sulle scarpe o su qualsiasi altro pezzo dell’outfit, le piume dividono moltissimo. Sapevate che queste sono le protagoniste assolute della nuova tendenza scarpe? Ebbene sì, la bella stagione del 2023 prevede un’esplosione di sandali con le piume, particolarmente amati dalle passerelle. Vediamo insieme come abbinarli al meglio, scetticismi a parte.

Sandali con le piume: confermata la tendenza per il 2023

Da sempre divisive, le piume ancora una volta conquistano le tendenze di stagione. Le abbiamo viste su vari capi di abbigliamento, le abbiamo viste svolazzare sui red carpet di importanti eventi, ma ora è stata confermata la tendenza anche per le calzature. In particolare, le piume saranno l’elemento immancabile nei sandali, dunque la primavera-estate 2023 non potranno vivere senza. Dopo avere conquistato già la stagione invernale, i sandali con le piume sono pronti a occupare gran parte degli outfit della stagione calda.

Originali, di forte impatto estetico e decisamente fuori dalla moda ordinaria, i sandali con le piume riescono in realtà ad adattarsi a tantissimi look. Sono versatili e proprio questa loro versatilità piace molto agli stilisti, che non ci pensano due volte e pensano a farli diventare must have assoluto per ogni stagione.

C’è chi vuole osare di più e punta a modelli “scultura”, difficili da pensare per una giornata in giro per la città, ma perché non provare a pensarli per qualche evento particolare? Accanto all’eccentricità di tali modelli, vivono comunque altri modelli più “soft”: immaginatevi il classico ciuffetto di piume sulla punta del sandalo. Originale ma allo stesso tempo chic.

I brand e la loro passione per i sandali con le piume

I brand di alta moda si sono divertiti a realizzare sandali con le piume perfetti per la tendenza del 2023. Bottega Veneta li concepisce extra, con piume vaporose ma assai ricercate. Jacquemus invece non poteva che eccedere: i sandali con le piume del brand sono originalissimi e colorati. Le piume occupano tutta la suola e l’effetto appare morbido e stilosissimo. Certo, di difficile abbinamento per una giornata qualsiasi, ma essere in tendenza significa anche osare più del solito.

Il segreto dei sandali con le piume è quello della versatilità e della loro capacità di adattarsi a ogni outfit e situazione e i brand, di questo, non si stancheranno mai.

Come abbinare i sandali con le piume?

Quando la tendenza chiama i sandali con le piume sono pronti a fare faville. L’idea di un outfit originale vi stuzzica? Provate ad abbinare il vostro paio di sandali con le piume a un jeans con risvolto (usate anche il trucco di allacciarli direttamente sul jeans) e a una semplice canotta o t-shirt abbinata. Se ricercate qualcosa di non troppo eccentrico, puntate a un outfit minimal: il denim, in questo, è sempre un ottimo alleato.

Più l’abbinamento sarà semplice, più otterrete un effetto vedo non-vedo ma allo stesso tempo estremamente ricercato e chic.

Se invece puntate a qualcosa di assolutamente di impatto, l’idea di un outfit cosparso di piume potrebbe essere la soluzione. Tutto andrà in base alla vostra voglia di eccedere: che ne dite di un abito con decorazioni piumate, ad esempio, sui bordi delle maniche o su alcune cuciture?

Il segreto, quando si tratta di moda e di tendenza, è sempre e solamente uno solo: fare della tendenza il proprio punto di forza e adattarlo alla propria personalità. Solo così riuscirete a colpire nel segno.