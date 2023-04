Tra le tendenze moda del 2023 c'è il body, che diventa il protagonista di look audaci, femminili e sensuali. Scopriamo come abbinarlo!

L’idea che il body si debba solo ed esclusivamente indossare con abiti, gonne e pantaloni nel 2023 svanisce nell’aria. Sì, perché il body diventa una tendenza fashion audace e se avete voglia di realizzare outfit un po’ più ribelli, il 2023 è l’anno giusto. Accanto agli abbinamenti classici, il body assume una sfumatura più rock e più sensuale: scopriamo meglio come abbinarlo per essere in super tendenza.

Il body è la tendenza moda del 2023 e osare è la parola d’ordine

Le passerelle delle Fashion Week ne hanno sfoggiati tantissimi, per non parlare delle principali influencer (Chiara Ferragni docet) che non hanno esitato un solo secondo a mostrare gli abbinamenti di tendenza per il 2023. Il protagonista? Il body, ovviamente. Un capo in apparenza semplice e da sempre associato all’abbigliamento underwear sexy, che però nel tempo ha assunto diverse modalità di espressione, fino ad arrivare all’audacia assoluta nel 2023. Forse ancora non “accettata” da tutte, la tendenza fashion 2023 vede il body risaltare su tutto l’outfit. Non più abbinamenti classici che lo nascondono sotto gonne, pantaloni o shorts: il body nel 2023 diventa la tendenza moda femminile per eccellenza.

Il fashion world di body ne propone tantissimi: a maniche corte, a maniche lunghe, smanicati, con il collo, senza collo, con pizzo o senza pizzo. Il body conquista ogni look e il risultato è sempre impeccabile.

Come abbinare il body nel 2023: le principali tendenze

Mettete da parte lo stile classico e accogliete a braccia aperte la tendenza moda del 2023: come? Scegliendo il body che più vi piace e abbinandolo a capi che forse mai avreste pensato di sfoggiare insieme. Chiara Ferragni è la prima ad avere mostrato la tendenza e lo ha fatto in giro per le strade di Milano. L’influencer ha realizzato un outfit audace ma extra fashion abbinando un body nero a una camicia di simil pelle nera con rombi marroni, cappellino con visiera total black e collant nere. Uno stile nuovo, uno stile audace che lascia scoperte le gambe e rende la silhouette super femminile. Certo, l’abbinamento di Ferragni è forse uno dei più audaci, ma pare proprio che il body, per essere in tendenza, nel 2023 debba essere portato nel modo più sexy possibile.

Se invece siete particolarmente amanti dei blazer oversize (altra tendenza riconfermata del 2023), potreste pensare di indossare il vostro body preferito e abbinarlo a un paio di collant colorate, stivaletti e sopra un bel blazer lasciato aperto e di misure grandi. C’è anche l’opzione blazer chiuso, che in quel caso conferirà al look una sfumatura più elegante. Se non volete gli stivaletti, optate per un paio di décolleté in vernice nera: sarete perfette!

La moda nel 2023 punta tutta alla femminilità e vuole fare sentire le donne consapevoli della loro bellezza. Perché, allora, non provare a osare se ve la sentite? Sperimentate e lasciate che la tendenza vi vesta: il body non vi deluderà e sarete le protagoniste dei migliori look dell’anno.

Provare per credere, al resto ci penseranno i giusti abbinamenti!