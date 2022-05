Sandali con tacco: i modelli in trend per l’estate

Con la stagione estiva, ormai all’orizzonte, sono tantissime le tendenze per quanto riguarda l’abbigliamento e le calzature. Tra le scarpe tipiche della stagione estiva, i sandali con tacco sono sicuramente un must have con tanti modelli di cui approfittare per ogni occasione ed evento a cui partecipare, anche in base alle tendenze di stagione.

Sandali con tacco

Sono una calzatura perfetta da indossare nella stagione estiva perché conferisce una buona postura, eleganza e sono indicati per un look elegante e alla moda. I sandali con tacco si possono indossare e portare in ogni occasione e momento. Una calzatura che è considerata un vero e proprio must have dell’estate e del periodo estivo.

I mesi estivi si addicono particolarmente a matrimoni, feste, ma anche a serate con gli amici e pranzi in famiglia.

Per questa ragione, questo tipo di calzatura è perfetta per la stagione estiva per dare il meglio di sé. I modelli di sandalo con tacco largo sono particolarmente indicati per il lavoro per la loro comodità e perché permettono di slanciare la figura.

Il tacco largo è particolarmente indicato a coloro che vogliono essere al top in ogni occasione, soprattutto durante il lavoro. Per quanto riguarda l’altezza del tacco, tra i 3 e i 5 cm può sicuramente andare bene, poi ovviamente dipende dall’occasione e dal momento della giornata.

La sera, per un aperitivo o passeggiata romantica, si consigliano i sandali con tacco altissimo.

Un tacco alto è l’ideale per slanciare la figura e per rendere le gambe ancora più affusolate. Se abbinati nel modo corretto permettono di farsi notare e di non passare inosservate. I tacchi in occasione di cerimonie sono assolutamente perfetti ed eleganti per eventi come matrimoni o battesimi. Ci sono anche sandali con plateau o tacco largo che si addicono a questi eventi.

Sandali con tacco alto: modelli 2022

Per il periodo estivo, queste calzature sono assolutamente perfette, anche perché si arricchiscono di tanti dettagli proprio come desiderano e vogliono le tendenze. Dal tacco a stiletto, a clessidra o grosso oppure a virgola, sono solo alcuni dei modelli di sandali con tacco alto da indossare per l’estate.

Dai lacci alla caviglia passando per dettagli gioiello, sono tutte caratteristiche che impreziosiscono queste calzature. I colori, le forme e i materiali variegati sono i dettagli di queste scarpe di cui nessuna donna ormai non può più fare a meno. Sono scarpe molto accattivanti che si presentano in tonalità come il verde acceso.

Sono semplici, lineari e disponibili in tantissime declinazioni a seconda dell’evento e dell’occasione. Tra le tendenze e le protagoniste della stagione estiva, vi sono i sandali con tacco ultraleggeri da indossare sia il giorno che la sera per impegni formali o cerimonie speciali da abbinare a un tailleur o un pantalone nei colori pastello.

I grandi stilisti propongono queste calzature con tacco largo e punta squadrata in pelle. Il tacco a virgola è un modello irrinunciabile di queste calzature. Si presentano poi in elementi caratteristici come i dettagli gioiello oppure calzature di lusso drappeggiate nei colori rossi e coralli, come il modello proposto da Jimmy Choo.

Sandali con tacco Amazon

Sono calzature adatte per la stagione che vengono proposte su Amazon in tantissime declinazioni approfittando di varie offerte. Cliccando sulla foto si visualizzano tutte le tipologie di questa calzatura. La classifica propone i tre modelli di sandali con tacco tra quelli maggiormente amati e proposti con una descrizione di ciascuna calzatura.

1)Allegra K sandali donna sandali tacco

Un modello in finta pelle scamosciata con suola in gomma e tacco ABS a blocco. Adatto per ufficio e luoghi formali. Un modello con tacco grosso molto elegante e comodo. Il cinturino alla caviglia è avvolgente in modo che i talloni possano rimanere in posizione. In vendita con il 15% e disponibile in vari colori.

2)Geox D Eraklia High E

Una calzatura in pelle scamosciata e fodera in pelle realizzata in sintetico con cinturino a fibbia per la chiusura. Sono scarpe comode dall’imbottitura morbida sotto il piede con tacco a blocco. Molto morbide, leggere di colore nero con sconto del 30%.

3)Queen Helena sabot sandali con tacco

Sono sandali con tacco alto, traforati e la punta aperta in ecopelle con fodera in pelle sintetica e suola in gomma. La chiusura a fibbia, con tacco a blocco di 8 cm. Di colore marrone.

I sandali con tacco si possono abbinare alle migliori tendenze e modelli di vestiti estivi per la stagione.