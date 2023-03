Per la primavera estate 2023 le nuove protagoniste sono le tasche maxi, che potrebbero convincerci a rinunciare alle tanto amate borse. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Tendenza primavera estate 2023: le tasche maxi

Le borse sono per noi donne l’accessorio di cui non si può fare a meno, è anche vero che certe volte si ha voglia di essere più leggere e di uscire di casa con una borsa più piccola o anche senza. Per questo motivo sulle passerelle abbiamo visto molti pantaloni e gonne dotate di maxi tasche, che saranno le assolute protagoniste della primavera estate 2023.

Lo scrittore, artista e designer Bruno Munari scrisse che “i cassetti sono le tasche dei mobili e le tasche sono i cassetti dei vestiti.” La moda si è spinta quindi in questa direzione, da Miu Miu a Stella McCartney, sulle passerelle le maxi tasche sono state le protagoniste. Grazie a queste maxi tasche possiamo tenere i nostri oggetti personali attaccati al corpo e portare con noi una borsa più piccola e leggera oppure non portarla affatto. In passato le tasche erano una prerogativa dell’abbigliamento maschile, non esistevano nell’abbigliamento femminile. Ci fu un grande dibattito in proposito tanto da far scoppiare una battaglia proto-femminista. Sul “New York Times” nel 1899 uscì un articolo che diceva che “la civiltà stessa è fondata sulle tasche e più diventiamo civilizzati, più abbiamo bisogno di tasche. E il sesso femminile non può competere con noi finché rimane senza.” Qualche anno dopo, nel 1905, sullo stesso giornale apparve una dichiarazione della scrittrice Charlotte Perkins Gilman: “c’è un aspetto di superiorità nell’abbigliamento da uomo ed è il fatto che è adatto alla tasche. Le donne devono portare le borse, a volte cucite agli abiti, a volte legate, a volte tenute per mano, ma una borsa non è una tasca.”

Le tasche sono state quindi nel corso della storia un simbolo di emancipazione femminile, di autonomia e libertà di movimento.

Tendenza primavera estate 2023: gonne e pantaloni con maxi tasche

Siamo nell’era del multitasking, quindi anche la moda si è adeguata proponendo creazioni che mixano praticità e stile. Una moda che non sia solo accattivante ma anche utile. Per quanto riguarda le gonne, sia quelle mini che quelle lunghe, l’effetto cargo arriva amplificato direttamente dai pantaloni, i quali aumentano visibilmente il numero delle tasche, oltre che la dimensione. Indossando uno di questi pantaloni si può tranquillamente lasciare la borsa a casa, tutto quello che ci serve può essere contenuto all’interno di queste maxi tasche.

Ma non solo gonne e pantaloni, sulla passerella di Luis Vuitton sono apparse anche sui gilet, uno di quei capi perfetti per la stagione primaverile e per quella estiva, soprattutto se si vuole magari fare una gita in montagna. La stilista Marine Serre mette queste maxi tasche su una giacca lunga street, perfetta per la primavera nelle giornate più fresche.

Per questa primavera estate 2023 le tasche maxi dettano quindi le tendenze, si possono trovare anche incorporate alle cinture per tutte coloro che non amano l’effetto voluminoso che si ottiene con un capo colmo di tasche.