Borse primavera-estate 2023: i colori di tendenza

Scopriamo insieme quali saranno i colori in tendenza per la primavera-estate 2023 per quanto riguarda le borse.

Scopriamo insieme quali saranno i colori in tendenza per la primavera-estate 2023 per quanto riguarda le borse. Un accessorio fondamentale, perfetto per rendere il look ancora più adatto ad ogni situazione.

Borse primavera estate 2023: colori, geometrie e dettagli



Le nuove tendenze primavera-estate 2023 per le donne stanno riservando delle bellissime sorprese, soprattutto per quanto riguarda i colori. Protagonisti indiscussi delle passerelle dell’alta moda internazionale sono i colori sgargianti, vivaci, che lanciano un messaggio di ottimismo e positività davvero unico. I colori trend 2023 regalano molta energia e vitalità ad ogni outfit femminile, diventando un dettaglio appariscente, che fa sorridere. Per le appassionate di moda, questa nuova stagione rappresenterà la migliore interpretazione di audacia e femminilità, con tantissimi modelli a disposizione, in colori forti, che non passano inosservati. Le borse che andranno di moda durante la primavera e l’estate saranno coloratissime, piene di dettagli preziosi e caratterizzate da geometrie molto particolari. Il gioco di contrasti e le produzione artigianali saranno al primo posto e le vere protagoniste della bella stagione saranno le borse colorate, con nuance originali e decisamente inaspettate. Andranno molto di moda i dettagli in oro, che renderanno l’outfit femminile ancora più prezioso e brillante, decisamente appariscente e audace, tanto da esprimere carattere e coraggio.

Borse primavera estate 2023: i colori che andranno di moda



Le passerelle saranno dominate da colori vivaci, esuberanti, audaci, originali e ricchi di energia. Uno di questi è l’arancione, simbolo di ottimismo, che renderà più fresco il look di ogni donna. Presente anche il giallo, una nuance che non può mancare e uno dei colori più esuberanti da sfoggiare in primavera, per avere un tocco luminoso ma semplice nello stesso tempo. Il rosso ciliegia è una variante del rosso particolarmente intensa e affascinante, ideale sia per la borsa che per gli accessori. Il blu elettrico non passerà inosservato, grazie alla sua tonalità vibrante che può rendere ogni dettaglio ancora più elegante. In tendenza anche l’azzurro, da abbinare al bianco o al total nude, per un tocco elegante e sofisticato, così come il rosa chiaro, per donare romanticismo e raffinatezza, ma anche il lilla, tra i colori più romantici e magnetici. La primavera e l’estate diventeranno ancora più luminose e romantiche grazie alle borse di questi colori, che doneranno un tocco davvero speciale agli outfit femminili.

Saranno tanti i modelli di borse che andranno di moda, che potranno essere sfoggiati nei colori appena elencati. Prima tra tutte la borsa a tracolla, un vero evergreen, perfetto per lo stile elegante, ma non solo, che può essere arricchito con diversi dettagli, come le fibbie e le catenelle. Anche quest’anno andranno di moda le borse crochet, lavorate all’uncinetto, soprattutto nei colori pastello, che sono sempre perfetti per la bella stagione. Non mancheranno le borse in pelle, soprattutto in tonalità fluo incredibilmente vivaci, come il giallo neon, il fucsia, il blu elettrico e l’arancione evidenziatore, ma le donne potranno scegliere anche le hobo bags, che son capienti, versatili e casual, perfette per le esigenze quotidiane, ma non solo.