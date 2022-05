Non c’è ombra di dubbio riguardo al fatto che Luca d’Alessio in arte LDA abbia fatto molto discutere i fan di Amici 2022 per la sua eliminazione per molti versi shock.

Ora, in ogni caso, al caso LDA fuori da Amici si sono a quanto parte aggiunti nuovi dettagli decisamente inaspettati.

Tutti infatti sappiamo che LDA è stato eliminato alla fine della sesta puntata dopo essere andato al ballottaggio con il ballerino di latino-americano Nunzio.

L’eliminazione LDA l’ha presa anche piuttosto bene, nonostante l’evidente delusione. Il cantante ha però rivelato in una recente intervista esclusiva a Il Messaggero che, a telecamere spente qualche giorno prima della puntata, aveva avuto un crisi personale.

Intervistato dal quotidiano, il cantante ha raccontato di essere rimasto sopraffatto dalle emozioni nei giorni prima della puntata nel corso della quale sarebbe uscito dalla scuola. Ecco le sue dichiarazioni:

È stata un’uscita che ha colto la maggior parte delle persone di sorpresa perché la produzione non ha fatto in tempo a mandare in onda nei daytime i contenuti della crisi che ho vissuto. Non riuscivo più ad andare avanti, a concentrarmi, a produrre. Dopo 7 mesi senza incontrare nessuno, vivendo in quella bolla avevo bisogno di normalità. Non ero mai stato così tanto tempo lontano dai miei amici, non c’ero più totalmente, ero instabile stavo sclerando, ero staccato da tutto quello che era la mia vita. Non avevo più nulla da dare, per questo non ho vissuto l’esclusione con dolore. E’ stata fisiologica, avevo dato tutto.