Nelle ultime ore Lazza è balzato sulle prime pagine di tutte le cronache rosa. Il giovane e promettente artista, infatti, sembrerebbe avere una nuova fiamma. Stiamo parlando di Greta Orsingher, l’ex fidanzata di Fedez.

Nuova storia nel mondo dello showbiz: Lazza e Greta Orsingher, ex di Fedez

A distanza di quattro mesi dalla fine della sua storia con Debora Oggioni, Lazza sembra aver definitivamente voltato pagina. Da sempre estremamente riservato riguardo alla sua vita privata, non ha mai rivelato pubblicamente le ragioni che hanno portato alla fine della relazione. Tuttavia, alcuni piccoli indizi hanno iniziato a far sospettare ai fan che il cantante abbia iniziato una nuova frequentazione. Negli ultimi giorni, su Instagram sono emersi dettagli sospetti riguardo alla presunta storia tra Lazza e Greta Orsingher. Entrambi hanno pubblicato delle storie che ritraevano lo stesso grembiule personalizzato da cucina. Successivamente, sono stati notati numerosi like e commenti da parte del cantante sotto i post della giovane ragazza. Ma ad aver suscitato l’attenzione dei fan è stato un dettaglio in particolare: entrambi hanno condiviso degli scatti nel ristorante di San Maurizio, in Svizzera, lasciando intendere di essere in vacanza insieme.

Chi è Greta Orsingher, ex fidanzata di Fedez e nuova fiamma di Lazza

Greta Orsingher non è un volto sconosciuto nel mondo dello spettacolo. Ha infatti partecipato nel 2017 a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatrice di Marco Cartasegna. Ha poi preso parte ad altri programmi televisivi come La Scimmia. In breve tempo ha conquistato notorietà diventando un’influencer sui social media, tanto che il suo profilo Instagram vanta di oltre 10mila follower. Non si hanno molte informazioni riguardo alla sua vita privata, sappiamo solo che ha studiato Comunicazione, Media e Pubblicità presso l’università Iulm. Nel 2016 Greta Orsingher è stata al centro dell’attenzione mediatica a causa della sua breve relazione con Fedez. Ed ora, nel 2024, il suo nome torna ad infiammare il gossip per via della sua presunta storia con Lazza. Al momento, i diretti interessati non hanno ancora confermato né smentito i rumors, ma i dettagli emersi non lasciano spazio ad alcun dubbio. I fan sono impazienti per una possibile dichiarazione ufficiale o una foto insieme sui social. Non ci resta che aspettare per saperne di più. Rimanete connessi per ulteriori aggiornamenti sulla presunta storia d’amore più chiacchierata del momento!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Bianca Balti, chi è il nuovo fidanzato Helly Nahmad? | DonneMagazine.it

Chi è Jeremy Allen White: figli, altezza, fidanzata, padre e genitori | DonneMagazine.it