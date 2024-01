Jeremy Allen White è un attore statunitense e nuovo volto di Calvin Klein. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Chi è Jeremy Allen White: figli, altezza, fidanzata, padre e genitori

Jeremy Allen White è un attore statunitense. Jeremy è nato a New York il 17 febbraio del 1991, ha quindi 32 anni ed è alto un metro e settanta centimetri. I genitori, prima di incontrarsi, si erano trasferiti entrambi nella Grande Mela per proseguire la loro carriera nella recitazione. Si sono sposati dopo essersi esibiti per tanti anni sul palco. Jeremy, alle elementari, era un ballerino, in particolare di balletto, jazz e tip-tap. All’età di 13 anni ha deciso di seguire la strada della recitazione. Appena uscito dal liceo ha ottenuto il ruolo di Philipp “Lip” Gallagher nella serie televisiva “Shameless“. La serie ha dato subito popolarità all’attore, che poi nel 2022 è stato scelto per interpretare Carmy Berzatto nella serie Tv “The Bear“, ruolo che gli è valso il Golden Globe come miglior attore in una serie commedia o musicale. Ha ottenuto anche una candidatura al Critics’ Choice Awards come miglior attore in una serie commedia, ai Screen Actors Guild Award e ai Satellite Award. Di recente è diventato anche il nuovo volto della campagna di Clavin Klein. Proprio negli scorsi giorni Calvin Klein ha divulgato un video dove si vede Jeremy in canottiera bianca e pantaloncini che sale su un tetto, si spoglia e fa due esercizi di ginnastica, per poi buttarsi sul divano e riposarsi.

Per quanto invece riguarda la sua vita privata, Jeremy Allen White è stato sposato dal 2019 a maggio del 2023 con l’attrice Addison Timlin, dalla quale ha avuto due figlie, Ezer Billie White, nata nel 2018, e Dolores Wild White, nata invece nel 2020. Da fine 2023, Jeremy Allen White ha invece una relazione con la cantante Rosalia. I due sembrano molto affiatati, sono stati visti insieme a inizio 2024 mentre passeggiavano mano nella mano per le vie di New York. Se volete saperne di più su di lui potete seguirlo sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già oltre 4milioni di follower.

Jeremy Allen White trionfa ai Golden Globe 2024

Il 7 gennaio 2024 si sono svolti a Beverly Hills i Golden Globe che anche quest’anno hanno visto trionfare Jeremy Allen White come miglior attore in una serie televisiva commedia o musicale per “The Bear”. Nella serie, in onda su Disney Plus, Jeremy interpreta Carmy Berzatto, chef pluripremiato di Chicago costretto a tornare a casa per occuparsi del ristorante di famiglia. La serie è giunta alle seconda stagione ed è una delle più seguite in assoluto. Queste le parole di Jeremy, che proprio in questi ultimi giorni, è divenuto il testimonial di Calvin Klein: “sono orgoglioso di entrambi, ma il Golden Globe è ancora di più.”

