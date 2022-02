All’inizio dell’Eurovision Song Contest di Torino manca sempre meno, eppure tra due dei tre conduttori, parrebbe esserci aria di tensione. A rivelarlo è il settimanale “Oggi”.

Eurovision tensione conduttori, cosa succede tra Laura Pausini e Alessandro Cattelan?

Stando a quanto ha rivelato il settimanale, pare che sia Laura Pausini che Alessandro Cattelan vorrebbero avere un maggiore spazio sul palco e che, a fronte di ciò, non riuscirebbero a trovare un accordo.

Ad ogni modo bisogna tenere a mente che si tratta di un’indiscrezione che non sarebbe stata confermata dagli interessati.

Amadeus ha presentato Mika, Amadeus e Cattelan a Sanremo

Nel frattempo il “dream team” dell’Eurovision 2022, è stato presentato da Amadeus sul palco dell’Ariston con Laura Pausini che è apparsa anche quest’anno visibilmente emozionata. “Anche stasera mi sono emozionata. Dopo così tanti anni, la gente si chiede ‘ma cosa c’ha ‘sta Pausini?’.

Ma ogni volta che vengo qui è veramente un colpo al cuore“, aveva dichiarato la cantante.

Ad ogni modo che sia vero oppure no, Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan sembravano essere a loro agio mentre intonavano “I have a dream” degli ABBA, tanto che la cantante romagnola sul palco ha affermato: “Sono felice che l’Eurovision sia finalmente tornato in Italia e onorata di condurre un evento così importante, insieme ai miei amici Ale e Mika”.

Alessandro Cattelan: “Volevo condividere questa gioia con voi”

Anche il conduttore Alessandro Cattelan è apparso entusiasta di iniziare questa avventura all’Eurovision Song Contest. Il conduttore nel corso della trasmissione Catteland del 3 febbraio ha dichiarato: “L’Eurovision è l’evento non sportivo più visto al mondo, e il secondo in assoluto. È dietro solo al Superbowl. Sono molto contento, volevo condividere questa gioia con voi. Era una di quelle cose che ero anche un po’ stanco di tenere nascoste”.