Chi è la nuova fidanzata 30enne di Teo Mammuccari? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Teo Mammuccari, chi è la fidanzata 30enne maresciallo ordinario dell’esercito?

Teo Mammuccari, dopo aver lasciato Mediaset, è attualmente impegnato come concorrente nel programma di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle“. Il settimanale Chi ha fotografato l’ex conduttore de “Le Iene” in compagnia di Carlotta Mantovan, sua amica e anche lei concorrente del talent show di Rai 1. La loro però, come sottolinea la rivista, è solo una bellissima amicizia anche perché, a quanto pare, Teo Mammuccari è fidanzato con un’altra donna, una misteriosa 30enne. Lo stesso Mammuccari ne ha parlato, dicendo di essersi innamorato di una donna lontana dal mondo dello spettacolo. Queste sono state le sue parole nel corso di una intervista al Il Messaggero: “è un maresciallo ordinario dell’esercito, una cavallerizza. L’ho conosciuta per strada, dopo ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno. Lei ne ha trenta. Non avrei voluto un’altra così giovane, io stavo corteggiando una della mia età, un’attrice anche conosciuta. Chi è? Non si dice, è sposata. Io cercavo solo una storia di sesso, poi è arrivata la marescialla”. Mammuccari non ha però rivelato il nome della nuova fidanzata. Ciò di cui però ha preferito non parlare più di tanto nel corso dell’intervista è della sua famiglia d’origine: “lasciamo stare, è scontato dover aiutare tutti. Devi sempre dare ed essere a disposizione. Diventi un bancomat. Se ho ancora rapporti con loro? Non è importante. Con la fama, l’ho detto prima, non sei più una persona, tutto è dovuto”.

L’ex fidanzata storica di Teo Mammuccari

Quando, nell’intervista, Teo Mammuccari diceva che non voleva un’altra donna così giovane, si stava riferendo alla sua ex fidanzata storica, ovvero l’ex velina di “Striscia la Notizia“ Thais Wiggers, di vent’anni più giovane. Parlando di lei a Diva e Donna, Mammuccari aveva detto che aveva passato i tre anni più belli della sua vita, con una donna che amerà sempre. Dal loro amore è nata una figlia, Julia, che oggi ha 15 anni. Dopo la rottura, il conduttore aveva dichiarato di essere andato in depressione per cinque anni. Dopo diversi anni Teo e Thais sono riusciti a ricostruire un buon dialogo, soprattutto per amore della figlia. A proposito della figlia, sempre a Il Messaggero, l’ex giudice di “Tu Si Que Vales” ha detto che lei è stata la sua salvezza, che grazie a lei è padre e questa cosa lo ha fatto crescere come uomo.

Nel corso degli anni Teo Mammuccari ha avuto diverse storie d’amore e alcuni flirt. Tra le donne a cui è stato legato troviamo il medico Roberta Gentili, la conduttrice Samantha De Grenet e la modella e showgirl Aida Yespica. Alcuni rumors hanno parlato anche di possibili flirt con Raffaella Fico e Floriana Secondi.

