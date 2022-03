Tra i concorrenti, o meglio i naufraghi, della sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 a partire dal 21 marzo 2022, c’è anche Laura Maddaloni. La donna parteciperà nella categoria delle coppie, una delle novità proposte per questa edizione, insieme al marito Clemente Russo.

Ai telespettatori di Mediaset e anche agli appassionati di Judo, il suo cognome suonerà famigliare. Scopriamo insieme perché.

Chi è Laura Maddaloni

Laura Maddaloni nasce a Napoli l’11 aprile del 1980, sotto il segno dell’Ariete. È una dei tre figli di Caterina Iuliano e Giovanni Maddaloni, gestore del Judo Club Star, una palestra dedicata proprio a questo sport, a Napoli. Sin dall’infanzia quindi, Laura Maddaloni è cresciuta a stretto contatto con il Judo, sport che pratica a livello agonistico.

Nonostante sia la sorella di un judoca e la moglie di un pugile molto famosi anche in televisione, Laura ha sempre preferito tenere lontano dai riflettori la propria vita privata. Quello che però salta all’occhio è come tutti suoi affetti siano legati a doppio filo all’amore per lo sport.

I fratelli di Laura

Come dicevamo, Laura è la sorella di un judoca molto conosciuto sia nel campo sportivo sia in quello televisivo. Stiamo parlando ovviamente di Marco Maddaloni che ha partecipato nel 2013 a Pechino Express, sostituendo Alessandra Sensini e formando la coppia de Gli Sportivi con Massimiliano Rosolino. Lo vediamo poi in qualità di tutor sportivo a Detto Fatto su Rai 2 e nel 2019 vince invece la quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi.

Ma Laura e Marco non sono gli unici fratelli, come abbiamo già accennato sono in tre. Lei è infatti la sorella di mezzo, dopo di lei c’è Marco e prima di loro due Pino. L’amore per la disciplina del Judo è parte del DNA della famiglia, tutti e tre i fratelli Maddaloni infatti, sono sono cresciuti nella palestra del padre e hanno intrapreso la carriera sportiva.

Vita privata e curiosità

Laura Maddaloni è la moglie del celebre pugile Clemente Russo. La coppia si è incontrata nel 2005 in Spagna, dove si trovavano entrambi per partecipare ad una gara sportiva. Sono poi convolati a nozze nel 2008 a Cervinera, in Campania, con una cerimonia in pompa magna in un tripudio di tessuti bianchi e oro e pellicce. Dal matrimonio di Clemente e Laura sono nate 3 figlie: Rosy nel 2011 e le gemelle Janet e Jane nel 2013.

Prima della sua decisione di partecipare all’Isola dei Famosi insieme al marito, a differenza di Russo Laura Maddaloni non si era esposta più di tanto in televisione. Una delle poche volte che lo ha fatto è stata per mostrare il proprio appoggio, nonostante il disappunto, allo stesso Clemente, quando questo è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per via di alcune frasi discutibili indirizzate a Simona Ventura, ex moglie di Stefano Bettarini. Durante un’ospitata a Verissimo infatti, alla padrona di casa Silvia Toffanin la Maddaloni aveva dichiarato di non aver riconosciuto in quelle parole suo marito e ha addirittura pensato che stesse recitando.