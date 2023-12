Da ieri, 13 dicembre, non si hanno più notizie della Tiktoker Laura La Divina. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di capire cosa è successo.

Laura La Divina, chi è la Tiktoker transgender scomparsa?

Laura La Divina è scomparsa da ieri pomeriggio, 13 dicembre 2023. Laura è una transgender napoletana divenuta celebre sui social in quanto legata a Rita De Crescenzo, un altro personaggio esploso su TikTok e molto amato dai giovanissimi. Laura La Divina, all’anagrafe Salvatore, è nata a Napoli nel 1983. Queste sono state le sue parole durante una intervista rilasciata a Il Mattino, raccontando il suo difficile passato: “all’età di 22 anni sono stata costretta a lasciare la casa dove vivevo con mia madre. A 13 anni sono stata violentata. Fu uno sconosciuto che mi prese con la forza per strada, quando vivevo a Ponticelli. Fino a poco tempo fa non riuscivo neanche a parlarne, oggi ho capito che devo liberarmi dal dolore se voglio cacciare via questo mostro. Ho iniziato il percorso per completare la transizione e un giorno mi piacerebbe trovare un uomo da sposare.” Laura ha subito diversi interventi per arrivare ad avere l’aspetto che ha. Lavora a casa della Tiktoker Rita De Crescenzo, che le ha aperto le porte di casa sua accogliendola come una figlia. Su Youtube ha iniziato 13 anni fa a pubblicare diversi video divertenti, mentre negli ultimi due anni è divenuta popolare come Tiktoker.

Laura La Divina è scomparsa da ieri: l’appello per la Tiktoker a Chi l’ha visto

Come abbiamo appena visto, la nota Tiktoker napoletana Laura La Divina è scomparsa da ieri pomeriggio. Laura si sarebbe allontanata da casa verso le 17 e da allora nessuno l’ha più vista e anche il cellulare risulta essere spento. Rita De Crescenzo, attraverso una diretta ha dato la notizia della scomparsa di Laura, non nascondendo di essere molto preoccupata: “ragazzi sono almeno due ore che è sparita, non abbiamo notizie. Ha il telefono spento. Lei è stata vista alla stazione centrale e noi ci stiamo preoccupando moltissimo. La nostra amica Nunzia le aveva chiesto di comprare le sigarette e da quel momento lei è sparita e ha spento il cellulare.” Ieri e anche per tutta la notte in molti hanno rilanciato le richieste di aiuto dei conoscenti per ritrovarla, ci sarebbero state anche diverse segnalazioni ma per ora pare che non abbiano nessuna conferma. Molte segnalazioni sono state inviate anche al noto programma televisivo “Chi l’ha visto“. La conduttrice, Federica Sciarelli, a fine puntata ha lanciato l’appello: “ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come la Divina. Dalle cinque del pomeriggio, ci dicono, si è allontanata però sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono molto preoccupati. E’ una nota tiktoker.”

