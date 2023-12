Recentemente su Tik Tok l’hashtag #pandemickskip ha raggiunto oltre 11 milioni di visualizzazioni, tra altrettanti mi piace, commenti e testimonianze. Ma di cosa si tratta? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Pandemic Skip: cos’è il fenomeno di TikTok

Il fenomeno diventato virale sulla piattaforma social descrive la sensazione secondo cui, dopo la pandemia, i nostri corpi non sono più in sincronia con le nostre menti. Una perdita di percezione temporale che scatena ansia e disorientamento. Non a caso, alcuni studi effettuati nell’arco di questi anni hanno dimostrato quanto i disturbi legati all’ansia, alla depressione, ai problemi relazionali, siano aumentati proprio a causa della pandemia. Nel dettaglio, la sensazione che si prova con il fenomeno del pandemic skip è quella di sentirsi la stessa età che si aveva all’inizio dell’emergenza sanitaria, ma confrontandosi poi con la triste verità: gli anni sono passati e le aspettative personali e sociali, che sembravano distanti, sono ora di fronte a noi. Questo fenomeno ha colpito numerose persone appartenenti a tutte le generazioni. La Gen Z è stata derubata dagli anni più spensierati e catapultata improvvisamente nella vita adulta. I Millennials invece hanno perso anni cruciali della loro vita e ad oggi si ritrovano con il terrore di un futuro incerto.

Pandemic Skip: come superare il fenomeno di TikTok

Se leggendo questo articolo vi riconoscete in questa situazione, non temete. Gli esperti hanno dei consigli preziosi per voi. Il primo passo fondamentale è l’accettazione di ciò che è accaduto, soprattutto se si tratta di qualcosa di incontrollabile e globale come una pandemia. Adottate un atteggiamento positivo. Non focalizzatevi sulle esperienze perse, ma concentratevi su tutto ciò che avete realizzato nel corso di questi anni. Mentre il tempo passa, le esperienze vissute durante la pandemia continuano a influenzare le nostre prospettive e ciò che una volta sembrava lontano, ora fa parte della nostra realtà quotidiana. Lasciare il passato alle spalle è un passaggio assolutamente necessario per crescere, migliorare ed andare definitivamente avanti. La pandemia è stato un momento turbolento per tutti, pieno di difficoltà, paure e tensioni. L’importante è non lasciarsi sopraffare da tutto questo e vivere al meglio il presente.

