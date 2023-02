L’amica geniale 4: tutte le anticipazioni

La quarta stagione de L’amica geniale, tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, è molto attesa. Le riprese sono iniziate e stanno andando avanti velocemente. È stata ufficialmente pubblicata la prima foto dal set.

L’Amica Geniale 4: anticipazioni

L’Amica Geniale, una serie televisiva tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, ha ottenuto un successo davvero incredibile da parte del pubblico, che ha amato le storie delle protagoniste ed è in attesa della quarta stagione.

Le riprese stanno continuando con successo, e i fan stanno già scalpitando per sapere qualche anticipazione, soprattutto dopo l’uscita della prima foto del set, che è stata pubblicata sui social. La foto sta facendo molto parlare, perché i fan sono davvero molto eccitati e sperano di avere qualche nuovo dettaglio su cosa accadrà in questa quarta stagione. Nella prima immagine del set che è stata condivisa si vede una delle protagoniste, Lila, che si accarezza il pancione.

La foto scattata, che ha fatto il giro dei media e dei social, è di Eduardo Castaldo. Le due protagoniste, Lila e Lenù, ovvero Raffaella Cerullo ed Elena Greco, questa volta avranno il volto delle attrici Irene Maiorino e Alba Rohrwacher.

Questo scatto rivela che il personaggio sarà in dolce attesa nella quarta stagione, che sarà anche l’ultima stagione di questa serie televisiva di grande successo. Verranno raccontate le vicende che sono contenute nel quarto e ultimo romanzo di Elena Ferrante, La storia della bambina perduta, che, dopo aver riscosso un enorme successo negli Stati Uniti, è stata proposto in Italia dalla casa editrice Edizioni E/O.

Era diverso tempo che i fan stavano aspettando qualche anticipazione su questa tanto attesa nuova stagione della serie tv L’Amica Geniale, che sarà anche l’ultimo capitolo di questa storia che ha fatto letteralmente innamorare, ottenendo un grande successo, proprio come è accaduto con i romanzi.

L’Amica Geniale 4: le anticipazioni e le curiosità dal set

Le riprese della quarta stagione della serie tv L’Amica Geniale, che vedrà anche un cast completamente rinnovato, sono iniziate a dicembre 2022, ovviamente a Napoli. Alcune scene di questa nuova serie, però, saranno girate anche in Toscana, e altre ancora probabilmente a Firenze, anche se per il momento i dettagli non sono ancora specifici. Nella quarta e ultima stagione di L’Amica Geniale, Elena Greco, ovvero Lenù, si è trasferita in Francia insieme a Nino. Una volta lì, però, scopre che l’uomo non ha realmente rotto con la moglie. Nonostante questa scoperta, Lenù decide di rimanere con lui. Mentre si trova con lui in Francia, rimane incinta, e la stessa cosa accade anche a Lila, che sta aspettando un bambino da Enzo. In seguito, le due grandi amiche partoriranno due bambine femmine. Elena decide di chiamare sua figlia Immacolata, mentre Lila decide di darle il nome di Annunziata. Hanno compiuto entrambe questa scelta perché si tratta dei nomi delle loro madri. I rapporti tra le due amiche diventano ancora più stretti, in modo particolare dopo che Elena si trasferisce al piano di sopra rispetto all’appartamento di Lila. Intanto, i tradimenti di Nino andranno avanti.