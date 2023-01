Lenù e Lila torneranno sul piccolo schermo per la quarta – e ultima – stagione de L’Amica Geniale. Il racconto di Elena Ferrante continua e il pubblico non vede l’ora di scoprire tutti i dettagli: quando esce la quarta stagione? Di che cosa parlerà?

L’Amica Geniale 4: quando esce l’ultima stagione?

Il comunicato stampa emesso lunedì 30 gennaio 2023 ha confermato l’uscita de L’Amica Geniale 4. Non solo: stando a quando dichiara il comunicato, pare che le riprese siano già attualmente in corso.

Nonostante queste importanti informazioni, però, non si conosce ancora la data ufficiale di uscita della quarta e ultima stagione della serie-tv. Con altissima probabilità, L’Amica Geniale 4 uscirà nel 2024, sempre su Rai1.

Di che cosa parlerà L’Amica Geniale 4?

La storia de L’Amica Geniale 4 racconterà le vicende narrate all’interno dell’ultimo romanzo della quadrilogia di Elena Ferrante, ossia Storia della bambina perduta.

Elena si è trasferita in Francia insieme a Nino, ma scopre che l’uomo non ha in realtà chiuso la relazione con la moglie come invece le aveva promesso. Nonostante ciò, decide di rimanere con lui. Elena ritornerà al Rione, dove si ricongiunge con Lila.

Il rapporto tra le due donne si intensifica e si fortifica ulteriormente ed entrambe rimangono incinta (Lila aspetta un bambino da Enzo). Nasceranno due bambine: quella di Elena si chiamerà Immacolata (Imma), come sua madre che, purtroppo, morirà a causa di un tumore. Anche Lila chiamerà la piccola come sua madre, Annunziata detta Tina.

Le due amiche partoriscono con tre settimane di distanze; tra alti e bassi Elena e Lila si schierano apertamente anche contro i Solara, gestori del traffico di droga nel Rione. Lenù, nel frattempo, pubblica il suo terzo libro e il successo la porta successivamente ad allontanarsi da Lila in un momento per lei molto difficile. Le due, alla fine, si troveranno a staccarsi: che cosa accadrà al loro rapporto?

Il cast de L’Amica Geniale 4

Il comunicato stampa del 30 gennaio 2023 ha confermato il rinnovo completo del cast per la quarta e ultima stagione della serie televisiva:

Alba Rohrwacher è Elena Greco (prende il posto di Margherita Mazzucco);

è Elena Greco (prende il posto di Margherita Mazzucco); Irene Maiorino è Lila Cerullo (prende il posto di Gaia Girace);

è Lila Cerullo (prende il posto di Gaia Girace); Fabrizio Gifuni è Nino Sarratore;

è Nino Sarratore; Luca Gallone è Vittorio Greco;

è Vittorio Greco; Anna Rita Vitolo è Immacolata Greco;

è Immacolata Greco; Antonio Buonanno è Fernando Cerullo;

è Fernando Cerullo; Matteo Cecchi è Pietro Airota;

è Pietro Airota; Giovanni Amura è Stefano Carracci;

è Stefano Carracci; Fabrizio Cottone è Alfonso Carracci;

è Alfonso Carracci; Eduardo Scarpetta è Pasquale Peluso;

è Pasquale Peluso; Giorgia Gargano è Nadia Galiani;

è Nadia Galiani; Giovanni Cannata è Armando Galiani;

è Armando Galiani; Francesca Pezzella è Carmela Peluso;

è Carmela Peluso; Francesco Serpico è Nino Sarratore

L’Amica Geniale è una produzione Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside, realizzata in collaborazione con Rai Fiction e con HBO Entertainment. Alla regia per le prime due stagioni c’è stato Saverio Costanzo, mentre la terza è stata affidata a Daniele Luchetti.

Dove vedere L’Amica Geniale 4 e quanti episodi sono

Come per le prime tre stagioni, anche L’Amica Geniale 4 andrà in onda su Rai 1 e sarà comunque disponibile in streaming su RaiPlay.

Ancora non si conosce il numero ufficiale degli episodi della quarta stagione, ma considerando che le prime tre stagioni hanno contato un totale di 8 episodi, si presume che il numero sarà più o meno il medesimo.

L’attesa è già altissima: L’Amica Geniale 4 sta prendendo forma.