Lady Diana è da sempre un punto di riferimento in fatto di stile e di moda. Lo è anche in fattore di profumi che continuano ad essere in commercio. Quali erano i suoi preferiti? Come mai?

Lady Diana: a ogni donna il suo profumo

Lady Diana era considerata la principessa del popolo per il suo forte impegno sociale, la sua generosità e il suo buon animo. Morta in seguito a un incidente più di vent’anni fa, continua ad ispirare le nuove generazioni. Infatti è considerata ancora oggi una vera e propria icona di stile, di eleganza e di sensualità. Lady D è stata la prima a portare il taglio di capelli corto con il suo foltissimo ciuffo, ad indossare abiti corti soprattutto dopo la separazione dall’attuale Re Carlo III e ad utilizzare l’eyeliner per incorniciare i suoi grandi occhi azzurri.

E il profumo? Si dice che rivela l’anima di chi lo indossa. Quali sono le fragranze preferite di Lady D?

Lady Diana: i suoi profumi preferiti

Secondo la Celebrity Fragrance Guide, i profumi che Lady D amava indossare erano ben 4: 24 Faubourg di Hermès, Bluebell di Penhalington, Diorissimo di Dior e Arpege di Lanvin. Ogni fragranza veniva scelta appositamente per ogni occasione e sono ancora tutti in commercio.

La parola d’ordine è floreale. Ma come mai erano i suoi preferiti?

24 Faubourg di Hermès

24 Faubourg di Hermès è una fragranza del gruppo floreale lanciato nel 1995 da Maurice Roucel. Le note di testa sono Giacinto, Arancia, Ylang Ylang, Pesca e Bergamotto. Quelle di cuore sono Fiore d’Arancio, Gardenia, Gelsomino, Sambuco e Iris. Quelle di base sono Ambra, Sandalo, Patchouli e Vaniglia. La casa di produzione è Hermès.

Bluebell di Penhaligon

Bluebell di Penhaligon è stato lanciato nel 1978 ed è stato creato da Michael Pickthall. La composizione è molto leggera e agrumata. Le note di cuore sono quelle di Giacinto, Mughetto, Rosa, Ciclamino e Gelsomino mentre quelle di base sono Galbano, Chiodi di Garofano e Cannella. Questa fragranza è un’esplosione di Primavera.

Diorissimo di Christian Dior

Diorissimo è una fragranza del gruppo floreale, lanciata sul mercato nel 1956 da Edmond Roudnitska. Le note di testa sono Foglie Verdi, bergamotto. Quelle di cuore sono Mughetto, Lillà, Gelsomino, Giglio, Ylang Ylang, Amaryllis, Rosmarino e Boronia. Quelle di base sono Sandalo e Zibetto.

Arpege di Lanvin

Arpege firmata Lanvin fa parte anch’esso del gruppo floreale aldeico. Viene lanciato nel 1927 da Paul Vacher e Andre Fraysse. Le note di testa sono Aldeidi, Mughetto, Pesca. Neroli, Bergamotto e Caprifoglio. Quelle di cuore sono Ylang Ylang, Gelsomino, Iris, Mughetto, Rosa, Coriandolo, Geranio, Giglio e Camelia. Quelle di base sono Sandalo, Muschio, Vaniglia e PAtchouli.