I profumi del 2022 per qualsiasi occasione

Il profumo, sia per gli uomini che per le donne, è un accessorio, al pari di una borsa, una cravatta, o un bel paio di gemelli, e quando lo si indossa l’unico obiettivo è quello di sentirsi bene, comodi e a proprio agio per tutto il giorno. Al pari di un paio di scarpe strette, o di una cintura troppo rigida, anche indossare il profumo sbagliato riesce a creare in qualche modo un disagio, per cui è importantissimo scegliere quello che davvero calza a pennello e associarlo magari allo stato d’animo e all’occasione.

Molte persone si affezionano ad una sola fragranza, della quale, magari, si “innamorano” in giovane età o in un momento particolare della vita e le restano affezionati senza cambiarla mai. Altre invece la scelgono perché era la stessa che portava una persona che magari non c’è più, e quindi indossare proprio quel profumo, è un modo per averla sempre con sé. C’è chi, diversamente, preferisce un profumo che contenga ingredienti tipici della stagione in corso oppure, ancora, c’è chi lo sceglie semplicemente perchè legato ad un marchio conosciuto e del quale si fida.

Qualunque sia la motivazione alla base della selezione di un’essenza, è sempre bene rimanere aggiornati su quelle che sono le uscite più recenti, le novità proposte dalle griffe più famose e le ultime tendenze. Sul sito esserbellaprofumerie.it, ad esempio, è presente un’accurata selezione dei migliori profumi creati dai brand più esclusivi come Dior, Armani, Gucci, Hermès, Chanel, e tanti altri. Il marchio gioca un ruolo fondamentale nella scelta della fragranza da indossare, ma per le vere fashion victim, che amano portare sempre il profumo con sé, in qualsiasi momento, esistono marchi che curano particolarmente il design delle loro bottigliette, che diventano spesso oggetti da collezione e che rivestono un’importanza pari a quella della fragranza che contengono.

Quando il profumo è un accessorio prezioso da esibire

Pensiamo, ad esempio, ai profumi della linea Million di Paco Rabanne. Sia l’essenza maschile, One Million, che quella femminile, Lady Million, sono contenute in due boccette che richiamano un lingotto d’oro. Moschino, poi, ha fatto dell’eccentricità il tratto distintivo del brand, anche per quanto riguarda i profumi. Le fragranze del marchio sono contenute in una serie di boccette davvero geniali, la cui forma è identica a quella di un flacone di spray per la pulizia della casa. Per non parlare poi della splendida boccetta di Carolina Herrera, che ha confezionato le essenze Good Girl e Bad Boy, in due bottigliette a forma, rispettivamente, di scarpa con il tacco e di fulmine. In questi casi si va oltre il semplice piacere di indossare il profumo amato, perchè queste essenze diventano parte della quotidianità anche grazie al design accattivante delle loro confezioni, e si trasformano in accessori da sfoggiare in ogni occasione.

Come cambia il profumo

Non tutte le essenze, però, sono adatte ad ogni occasione, ciò dipende dalla persistenza della fragranza, risultato della quantità di oli essenziali e alcool in essa contenuti. I profumi, infatti, si distinguono tra loro in base alla proporzione degli elementi da cui sono composti. Per avere una persistenza maggiore, che può durare anche 7 ore, l’eau de parfum è l’ideale, perchè contiene una percentuale di essenza che può variare dal 15 al 20%. Gli eau de toilette, invece, sono meno forti e, di conseguenza, sono in grado di evaporare più rapidamente, in virtù di una percentuale di fragranza che oscilla tra il 12 e il 15%. Queste particolari fragranze possono essere indossate tranquillamente tutti i giorni, proprio per le particolari caratteristiche legate alla loro persistenza. Infine c’è il parfum ideale per chi, invece, vuole davvero un profumo in grado di rimanere sulla pelle per l’intero arco della giornata.