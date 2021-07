Lady Diana, il significato dell’abito scelto per la sua statua

Sono diversi i simboli nascosti nella statua dedicata a Lady Diana inaugurata il primo luglio 2021 da William e Harry: tra questi quello riguardante l’abito indossato che non è stato scelto causalmente ma nasconde un preciso significato.

Lady Diana: l’abito della statua

La donna ritratta indossa infatti un abito semplice composto da una camicia e una gonna con la cintura. Una scelta studiata perché, come sottolineato da una nota di Kensington Palace, il vestito rappresenta un particolare momento della vita della principessa.

Si tratta infatti dell’abbigliamento che la principessa indossò nel 1993 in occasione dello scatto per la cartolina di Natale in cui appare proprio con William e Harry: una gonna longuette blu scuro, una camicia celeste con lo scollo a V e una cintura con fibbia rettangolare.

La scelta di quel particolare momento è dunque da vedere come un omaggio al legame speciale che aveva con i suoi figli. “Lo stile del vestito si basa sul periodo finale della vita della principessa, il momento in cui aveva preso confidenza nel suo ruolo di ambasciatrice per le cause umanitarie“, si legge ancora sulla nota.