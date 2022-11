Lady D: le migliori attrici che l’hanno interpretata

Il mondo del cinema e delle serie-tv ha sempre avuto un debole per la meravigliosa Lady Diana; sono numerose le attrici che ne hanno vestito i panni e che hanno raccontato, tra alti e bassi, la storia che l’ha vista protagonista di momenti stupendi e di momenti altrettanto bui.

Vediamo insieme quali sono i volti di tutte quelle attrici che si sono cimentate nell’ardua impresa di vivere i suoi occhi e la sua esistenza.

Lady Diana: le migliori attrici che l’hanno interpretata

Tra le interpretazioni più “antiche” di Lady Diana vi è sicuramente quella di Caroline Bliss in Carlo e Diana – Una storia d’amore, datato 1982. Il film fu prodotto quando ancora la situazione tra i due coniugi non era caduta nel buio più totale, ponendo piuttosto i riflettori sulla parte “idilliaca” di quel matrimonio ritenuti dai più “un matrimonio da favola”.

Nello stesso anno uscì anche un altro film dedicato alla coppia reale e intitolato Il romanzo di Carlo e Diana; questa volta, però, a interpretare la principessa ci fu Catherine Oxenberg (che, tra l’altro, discendeva davvero da una famiglia reale). L’attrice, inoltre, riprenderà lo stesso ruolo nel sequel di dieci anni dopo Carlo e Diana – Scandalo a corte che, a differenza del precedente, racconta i dissidi amorosi tra i due fino ad arrivare al divorzio.

Pochi anni dopo fu Nicola Formby a interpretare la principessa in The Women of Windsor, pellicola del 1992 che si concentrava soprattutto sul rapporto che intercorreva tra Lady D. e Sarah Ferguson. Anche in questo caso la somiglianza con Diana Spencer era decisamente evidente.

Gli anni Novanta sono stati ricchi di interpretazioni e produzioni cinematografiche: nel 1996, ad esempio, fu Julie Cox a interpretare Diana Spencer ne La principessa triste, film che voleva raccontare la relazione segreta tra la principessa e il maggiore di cavalleria James Hewitt, ma che fu immediatamente liquidato dalla stampa come una delle peggiori produzioni degli ultimi tempi.

Era il 1998 quando Amy Seccombe fu chiamata a interpretare Lady Diana nel film Diana – La principessa del popolo, che raccontava la storia dell’ultimo anno di vita della principessa. Un’interpretazione che rimane nella storia, anche per l’incredibile somiglianza tra l’attrice e Diana: due gocce d’acqua!

Spostandosi verso gli anni 2000, troviamo nuove – ma pur sempre interessanti – interpretazioni attoriali. Nel 2013 è il turno di Naomi Watts in Diana – La storia segreta di Lady D, film diretto da Oliver Hirschbiegel che racconta gli ultimi due anni di vita della principessa del popolo.

La serie televisiva The Crown è stata (ed è ancora adesso) un capolavoro assoluto; nel 2020 è stata Emma Corrin la Lady D. che fa il suo ingresso nella famiglia reale inglese. Sapevate che la sua interpretazione le è valsa un Golden Globe, un Critic’s Choice Television Award e uno Screen Actors Guild Award? Chapeau!

Un’altra importante interpretazione arriva nel 2021: è Kristen Stewart ad entrare nel personaggio e lo fa nel film Spencer di Pablo Larraín, che racconta l’ultimo Natale di Lady D. nella residenza reale di Sandringham insieme alla famiglia. Il film è stato un grande successo, tanto da portare all’attrice una nomination agli Oscar!

Infine, ma non per importanza, il 2022: torna The Crown con le sue ultime stagioni (quinta e sesta) e chi, se non l’iconica ed eterea Elizabeth Debicki poteva vestire i panni di Lady Diana? L’attrice australiana si è detta emozionata all’idea di dovere interpretare un ruolo così importante, ma pare l’abbia portato a termine nel migliore dei modi.

Insomma, l’aura di Diana Spencer è immortale, come immortale è l’immagine che ha lasciato nel tempo e nella storia: impossibile da dimenticare, Lady D. è e sarà per sempre un’icona.