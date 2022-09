The Crown continua la sua corsa verso il racconto della famiglia reale; dopo la morte della regina più longeva della storia, Elisabetta II di Inghilterra, le visualizzazioni della serie sono letteralmente esplose. Basti pensare che su Netflix, la piattaforma che offre la disponibilità di visione della serie, The Crown si trova attualmente nella Top 10!

Il 9 novembre 2022 arriverà la quinta stagione e pare ci saranno delle novità assolute per quanto riguarda alcuni personaggi: vediamo insieme quali.

The Crown 5: nuove vicende, nuovi personaggi

La quinta stagione di The Crown arriverà su Netflix il 9 novembre 2022 e si concentrerà sulla storia tra Lady Diana e l’attuale Re Carlo III, riportando a galla quelli che sono stati gli anni più bui e complessi dell’allora principe.

In questa nuova ed esilarante stagione i volti di Diana e Carlo sono affidati rispettivamente a Elizabeth Debicki e Dominic West, mentre la Regina Elisabetta II sarà interpretata da Imelda Staunton, attrice e doppiatrice britannica.

Il Principe Filippo sarà interpretato da Jonathan Pryce, mentre la Principessa Margaret (sorella della Regina) sarà interpretata da Lesley Manville. Camilla Parker Bowles vedrà il volto di Olivia Williams, mentre il Principe William (giovanissimo) sarà interpretato da Senan West. Comparirà anche l’amico intimo di Lady Diana, Dodi Al-Fayed, interpretato da Khalid Abdalla e con la quale la principessa perse la vita quel fatidico 31 agosto 1997.

The Crown 5 occuperà l’arco temporale che copre tutti gli anni ’90, toccando con mano anche il difficile periodo vissuto da Regina Elisabetta II, definito da lei stessa Annus Horribilis: nel 1992, infatti, Queen Elizabeth dovette sopportare sia la separazione di tre dei suoi quattro figli, sia il tragico incendio che colpì il Castello di Windsor il 20 novembre 1992.

“Il 1992 non sarà un anno a cui riguarderò indietro con immenso piacere” – furono queste le parole utilizzate dalla Regina, ricordando quel periodo difficile.

Il trailer di The Crown 5

Il trailer della nuova stagione di The Crown ha già fatto scalpore: le immagini, debuttate durante Tudum (evento virtuale organizzato da Netflix per i fan), hanno fatto alzare le antenne a Buckingham Palace che immediatamente è corso ai ripari prendendo ufficialmente le distanze dalla serie: “The Crown è una commedia, non un documentario” – avrebbe dichiarato una fonte autorevole del Palazzo Reale.

Insomma, pare che la nuova stagione sarà ricca di emozioni, tensioni e momenti che hanno fatto letteralmente la storia della Corona Inglese. I tanto discussi anni ’90, gli anni più ricchi di contrasti e di difficoltà, dove si mescola realtà e finzione e dove, tra una difficoltà e l’altra, la Corona inizia a vacillare. La serie, che sta attraversando il suo periodo di massimo hype dato dalla scomparsa della Regina Elisabetta II, proseguirà il racconto e con altissime probabilità raccoglierà un nuovo e alto numero di ascolti.

Tutto è pronto per il 9 novembre 2022 e i personaggi acquisiranno nuovi volti e nuove voci: The Crown 5 conquisterà il mondo intero e la sua storia sarà immortale, come l’anima di Her Majesty Queen Elizabeth II.