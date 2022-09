Torna su Rai 1 La vita in diretta 2022 dopo il periodo estivo in cui è andato in onda, al suo posto, Estate in diretta. Il programma pomeridiano torna a settembre come previsto dal palinsesto realizzato dalla Rai per l’anno 2022-2023.

Quando inizia? Dove si potrà guardare? A che ora?

La vita in diretta: il programma pomeridiano su Rai 1

La vita in diretta è un programma televisivo che tratta tematiche attuali, fatti di cronaca nera, politica, economia ed è caratterizzato dalla presenza di alcuni ospiti e inviati in diretta. Si tratta della trasmissione portante pomeridiana che ritaglia anche dello spazio per l’intrattenimento. Infatti ci sarà ancora il tavolo dedicato alle interviste a personaggi famosi.

Il tutto verrà condotto sempre da Alberto Matano che con grande passione e determinazione lo porta avanti. Questo è il suo quarto anno alla guida della trasmissione e ammette che si sente amato e supportato dal suo pubblico e dai collaboratori.

La vita in diretta: tutto sulla data di inizio, sull’orario e sul canale

Il programma torna lunedì 5 settembre 2022 su Rai 1. Andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 17:05 alle ore 18:45. Come sempre sarà suddiviso in tre momenti differenti. Il primo si occupa di attualità e sono presenti servizi in cui vengono raccontati i fatti su cui si aprirà un dibattito con gli ospiti in studio. Il secondo invece è dedicato all’intrattenimento in cui vengono intervistati diversi personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema. Il terzo momento infine tratta argomenti di cronaca, la sicurezza delle città e dei disagi dei giovani e delle famiglie italiane.