Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la storia della prima Fashion Week in Italia.

La storia della prima Fashion Week in Italia

Al giorno d’oggi la Settimana della Moda è l’evento dell’industria della moda più importante e conosciuto. Questo evento si svolge due volte l’anno, in quattro città, ovvero New York, Milano, Londra e Parigi. In Italia, la prima Fashion Week venne indetta nel 1958 dall’attuale Camera nazionale della moda italiana, che un tempo era invece chiamata Camera sindacale della moda italiana. La Settimana della Moda italiana deve la sua origine all’aristocratico italiano Giovanni Battista Giorgini che decise, ispirandosi a Eleanor Lambert, ovvero colei considerata l’inventrice della Fashion Week, di organizzare delle sfilate a Villa Torrigiani, a Firenze nel 1951. La moda italiana così acquisì riconoscimenti a livello internazionale e, visto il successo e l’afflusso di pubblico, si decise di spostare le sfilate a Milano. La Milano Fashion Week è ormai conosciutissima in tutto il mondo. Due volte all’anno i migliori stilisti presentano le loro collezioni. Le sfilate Primavera Estate si tengono solitamente tra il mese di settembre e quello di ottobre, mentre le sfilate Autunno Inverno si tengono tra il mese di febbraio e quello di marzo.

Come funzionano le Fashion Week?

Come abbiamo appena visto, la Settimana della Moda è un evento molto importante dell’industria della moda, che dura circa una settimana e che si svolge due volte all’anno, in quattro differenti città: New York, Milano, Londra e Parigi. Tra sfilate, presentazioni, eventi, la Fashion Week è sempre uno degli eventi più attesi. Per designer e stilisti è il momento più atteso per mostrare al mondo le loro nuove collezioni, per tutti gli altri è il momento per capire quali saranno le tendenze delle stagioni a venire. Al giorno d’oggi, inoltre, le Settimane della Moda sono molto importanti perché consentono a ogni Maison di trasmettere al pubblico l’immagine del proprio brand, la sua poetica e i suoi valori. Come detto prima le città in cui si svolge la Settimana della Moda sono quattro e sempre nello stesso ordine. Si parte da New York, poi si vola a Londra, poi a Milano e si finisce con Parigi. Due volte all’anno vengono presentate le nuove collezioni, a Settembre / Ottobre vengono presentate le collezioni per la Primavera Estate dell’anno seguente, mentre a Febbraio / Marzo vengono presentate le collezioni per l’Autunno Inverno di quell’anno. Le collezioni vengono presentate con diversi mesi di anticipo, poiché servono poi alcuni mesi per finalizzare gli ordini, produrre le linee e distribuirle nei vari negozi.

La prima Fashion Week al mondo, chiamata Press Week, si tenne a New York nel 1943, organizzata da una pubblicista di nome Eleanor Lambert. A Parigi invece le sfilate sono iniziate nel 1945 mentre la prima Fashion Week organizzata a Londra fu nel 1984.

