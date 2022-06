La rapina del secolo trama e cast

Domani sera, sulla terza rete della Rai, andrà in onda il film La rapina del secolo, in lingua originale El robo del siglo, uscito nel 2020 e diretto da Ariel Winograd.

La programmazione è prevista in prima serata per le 21.20, dopo la consueta puntata della soap opera Un posto al sole, che oramai da diversi anni occupa con successo la fascia pre serale di Rai 3.

Vediamo dunque qual è la trama di questo film argentino e quali sono le attrici e gli attori che compongono il cast.

La trama de La rapina del secolo

Partiamo subito con il dire che si tratta di un film ispirato a fatti realmente accaduti. La pellicola – della durata di 115 minuti circa e che rappresenta un mix tra diversi generi, unendo insieme azione, poliziesco, dramma e commedia – è infatti ambientata in un giorno di gennaio 2006, venerdì 13 per la precisione, e racconta la storia di una rapina.

Non una qualsiasi, come ci anticipa il titolo, ma La rapina del secolo. Una banda di ladri, con a capo il rapinatore uruguaiano Mario Vitette, riesce infatti ad introdursi nella filiale del Banco Río di Acassuso – una piccola località di dodici mila abitanti in provincia di Buenos Aires – e portare via milioni di dollari scappando su due gommoni.

Nel corso della rapina i poliziotti aspettano l’ordine del loro capo per intervenire, mentre il negoziatore Miguel Sileo attende di comunicare con Vitette.

Il colpo passa alla storia per essere stato uno dei più noti e intelligenti mai avvenuti in Argentina.

Il cast de La rapina del secolo

Nei panni del protagonista e personaggio chiave del film c’è l’attore Guillermo Francella, di origini italiane, che ricordiamo soprattutto per Il segreto dei suoi occhi, vincitore del premio Oscar come miglior film straniero nel 2010.

Il resto del cast de La rapina del seolo è invece composto da: Diego Peretti nei panni di Fernando Araujo; Luis Luque nei panni del negoziatore Miguel Sileo; Pablo Rago che interpreta “El Marciano”; Mariano Argento nei panni di “El Doc”. E poi ancora Juan Alari “El Gaita”; Magela Zanotta “La Turca”; Darío Levy che interpreta il capo della polizia; e Fabián Arenillas nelle vesti del “Capitán”.

Curiosità su La rapina del secolo

Il capo della banda, il cui nome completo è Luis Mario Vitette Sellanes, per ironia della sorte oggi possiede una gioielleria chiamata Verde Esmeralda, che si trova a San José, circa otto chilometri da Montevideo, la capitale dell’Uruguay.

Quando non ha molti clienti o la giornata è particolarmente piovosa, come ha dichiarato lui stesso in un’intervista, trascorre il tempo a guardare qualche serie su Netflix sorseggiando mate e mangiando torte fritte.

L’aspetto ancora più divertente e paradossale, però, è che prima di chiudere il suo negozio, Vitette passa diversi minuti a controllare scrupolosamente le telecamere di sicurezza, accertarsi di aver ben chiuso a chiave e inserito l’allarme. Del resto, chi meglio di un ex rapinatore e bandito professionista può sapere che la prudenza, con i ladri, non è mai troppa.