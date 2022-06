Se anche voi appartenete alla categoria dei “ricercatori compulsivi”, ovvero quelli che accedono a Netflix cercando qualcosa da guardare e, dopo due ore, si rendono conto di non aver ancora deciso, ma di aver in compenso sfogliato quasi tutto il catalogo, siamo qui per darvi una mano.

Una delle vie più semplici, infatti, per non perdere tempo è quella di effettuare la ricerca non soltanto in base al genere e alla categoria, ma anche prendendo in considerazione i film e le serie tv che potrebbero lasciare la piattaforma.

Come certamente saprete, infatti, il catalogo del colosso dello streaming viene sì aggiornato costantemente, ma per decine di prodotti che vengono caricati altrettanti ogni mese ne vengono cancellati. In questo articolo vogliamo dunque fornirvi una breve panoramica di quelli che sono i titoli in scadenza su Netflix a giugno 2022.

Prima di farlo, però, vi consigliamo di dare un’occhiata anche alle uscite del mese su altri due colossi dello streaming: Prime Video e Disney Plus.

Cosa guardare a giugno 2022: titoli in scadenza su Netflix

Innanzitutto, vi diciamo subito che, se non li avete recuperati prima, film come Joker e King Arthur – Il potere della spada sono già fuori, cancellati entrambi domenica 5 giugno. Un vero peccato, soprattutto per quanto riguarda il capolavoro con Joaquin Phoenix che, ricordiamolo, per l’interpretazione del nemico numero uno di Batman ha ricevuto il premio Oscar come migliore attore protagonista.

Anche il Re Artù di Guy Ritchie, interpretato da Charlie Hunnam (star di Sons of Anarchy), meritava certamente una possibilità.

Ancora poche ore, invece, per recuperare Never Back Down 3 – Mai arrendersi, diretto e interpretato da Michael Jai White nei panni di Case Walker: ex campione di MMA (lotte marziali miste) che si ritrova ad allenare il celebre lottatore Brody James per un importante incontro in Thailandia.

Titoli in scadenza su Netflix dal 9 al 15 giugno 2022

Rimane invece ancora un po’ di tempo per recuperare i seguenti titoli in scadenza su Netlix:

Sonic (9 giugno);

Man to Man (9 giugno);

L’arte di vincere (10 giugno);

(10 giugno); Blinded by the light (11 giugno);

Chiamami con tuo nome (14 giugno);

(14 giugno); Minimalism, documentario (14 giugno);

I guardiani di Oz (14 giugno);

Gunshot (14 giugno);

Dolce vendetta (14 giugno);

Qualcosa è cambiato (14 giugno);

Bushwick (14 giugno);

Song one (14 giugno);

The Bronze (14 giugno);

Il cacciatore di ex (14 giugno);

Raees (15 giugno).

Se vi è impossibile recuperarli tutti prima che vadano fuori catalogo, ci permettiamo di consigliarne almeno due che consideriamo assolutamente imprescindibili e che abbiamo infatti evidenziato: Moneyball, in italiano L’arte di vincere, con Brad Pitt nei panni del direttore generale degli Oakland Athletics che, nonostante il budget ridotto, riesce a mettere in piedi una squadra di baseball straordinariamente competitiva; e il capolavoro italiano di Luca Guadagnino, Chiamami col tuo nome, vincitore del premio Oscar come migliore sceneggiatura non originale e interpretato dall’attore del momento Timothée Chalamet accanto ad Armie Hummer.

Titoli in scadenza su Netflix dal 16 al 29 giugno 2022

Dalla seconda metà di giugno verranno invece via via eliminati dalla piattaforma i seguenti titoli:

Le avventure di Tin Tin (17 giugno);

It: Capitolo due (18 giugno);

(18 giugno); Halloween (19 giugno);

Nureyev (19 giugno);

(19 giugno); First man – Il primo uomo (19 giugno);

(19 giugno); Piccoli brividi (20 giugno);

Un viaggio indimenticabile (20 giugno);

Stuart Little: Un topolino in gamba (20 giugno);

Stuart Little 2 (20 giugno);

Stuart Little 3: Un topolino nella foresta (20 giugno);

Boog & Elliot a caccia di amici (20 giugno);

Boog & Elliot 2 (20 giugno);

Boog & Elliot 3 (20 giugno);

Boog & Elliot 4: Il mistero della foresta (20 giugno);

Kill Bill: Volume 1 (21 giugno);

(21 giugno); Tornare a vincere (22 giugno);

Here and Now: Una famiglia americana (24 giugno);

I am Michael (25 giugno);

Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018 (25 giugno);

Codice Genesi (28 giugno);

Scare Tactics (28 giugno);

Glee (29 giugno).

Anche in questo caso, i nostri consigli prontamente evidenziati ricadono su quattro pellicole che consideriamo imperdibili tra i titoli in scadenza su Netflix: stiamo parlando del primo volume del capolavoro di Quentin Tarantino, Kill Bill; del secondo capitolo dell’horror per antonomasia, It; e dei biopic Nureyev e First Man, rispettivamente sul più grande ballerino classico della storia e sul primo uomo che ha messo piede sulla luna.