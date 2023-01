Netflix sta per lanciare una nuova serie, La legge di Lidia Poet, con Matilde De Angelis nei panni della prima avvocata d’Italia. Una serie di sei episodi, che avrà sicuramente un grande successo e che parla di una storia vera.

La legge di Lidia Poet: quando esce

Il catalogo di Netflix continua ad arricchirsi e per il mese di febbraio sono previste numerose uscite di film e serie tv particolarmente attesi. La più famosa piattaforma di streaming sta per lanciare una nuova serie che sicuramente saprà far parlare di sé e ottenere un grande successo. Si tratta de La legge di Lidia Poet, nuovo titolo della piattaforma, che vede Matilda De Angelis nei panni della prima avvocata d’Italia.

La serie, che è prodotta da Matteo Rovere, è composta da sei episodi. Si tratta di una produzione Groenlandia, creata da Guido Iuculano, Davide Orsini, Elisa Dondi, Daniela Gambero e Paolo Piccirillo, e diretta da Marco Rovere e Letizia Lamartire. Il suo debutto su Netflix è previsto per il 15 febbraio, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

“In questo avvincente dramma storico Lidia Poët indaga su alcuni omicidi mentre lotta per esercitare la carriera forense.

Ispirata alla vera storia della prima avvocata italiana” è la didascalia che ha scelto Netflix per annunciare l’uscita della serie. Si tratta di un dramma storico, in cui la prima avvocata in Italia indaga su una serie di omicidi, mentre lotta per riuscire ad esercitare il suo mestiere e portare avanti la sua carriera. Un pezzo di storia portato sul piccolo schermo da Netflix, destinato ad avere un grande successo.

La legge di Lidia Poet: la trama e il cast della serie tv

La nuova serie Netflix, formata da sei episodi, è ambientata a Torino, alla fine del 1800. Una sentenza della Corte d’Appello di Torino dichiara illegittima l’iscrizione di Lidia Poet all’albo degli avvocati e questo le impedisce di poter esercitare la sua professione liberamente. Il motivo? Semplicemente perché è una donna. Senza un soldo in tasca ma con un grande orgoglio, Lidia riesce a trovare un lavoro presso lo studio legale del fratello Enrico e intanto prepara il ricorso per riuscire a ribaltare la sentenza della Corte d’Appello di Torino. La protagonista di questa storia assiste gli indagati, andando a cercare la verità nascosta dietro le apparenze e i pregiudizi. Jacopo, cognato di Lidia e misterioso giornalista, le passa diverse informazioni e cerca di guidarla nei mondi nascosti della città di Torino. La serie rilegge in chiave light procedural la vera storia di Lidia Poet, che è stata la prima avvocata in Italia. Il cast della serie è composto da Matilda De Angelis, nel ruolo della protagonista, ed Eduardo Scarpetta in quello del giornalista e cognato Jacopo Barberis. Presenti anche Pier Luigi Pasino, che interpreta Enrico Poet, il fratello di Lidia, e Sara Lazzaro e Sinéad Thornhill, che interpretano rispettivamente il ruolo di Teresa Barberis, moglie di Enrico, e quello di Marianna Poet, la figlia. Dario Aita, invece, interpreta il ruolo di Andrea Caracciolo.