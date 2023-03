La giacca di pelle entra nei must have ufficiali della primavera 2023: Katie Holmes ne sfoggia una di Mango corta e color cioccolato

Come vestirsi con l’arrivo della primavera? Niente di più semplice: diciamo addio ai cappottoni lunghi e pesanti e accogliamo a braccia aperte le giacche in pelle in modalità bomber super cool. Lo sa bene Katie Holmes, che si è fatta fotografare con addosso una delle giacche di maggiore tendenza per la primavera 2023: un bomber morbido in pelle color cioccolato.

La giacca di Katie Holmes è perfetta per la primavera 2023

Katie Holmes non ci ha pensato due volte e ha subito colto la palla al balzo sfoggiando una giacca che profuma tutta di primavera. Una volta messi via i cappotti invernali e le pesantezze anti-freddo, l’attrice si è lasciata immortalare con addosso una giacca di Mango decisamente cool. Si tratta di un modello corto in stile bomber, in pelle e di una tonalità marrone cioccolato super intensa. Il capo selezionato dall’attrice appartiene alla capsule collection Selection del brand, una collezione particolare che raccoglie capi realizzati con materiali di alta qualità e dallo stile contemporaneo e street. Oggettivamente bellissima, la giacca di Mango di Katie Holmes ancora non compare sul sito ufficiale del brand, perciò, attualmente, ci è impossibile poterla acquistare online. Ci vorrà ancora un po’ di pazienza, ma se avete possibilità di andare nei negozi fisici, correte a provarvi la giacca in pelle marrone che Katie Holmes ha sfoggiato con tanta disinvoltura: la tendenza sarà vostra.

Come indossare la giacca in pelle Mango di Katie Holmes

Comoda, pratica, dalla vestibilità over e dalle sfumature vintage: la giacca in pelle Mango di Katie Holmes diventa a tutti gli effetti un must have per la primavera 2023. L’attrice ha scelto di indossarla abbinandola a un paio di jeans baggy, un paio di sneakers dalle tonalità chiare e, sembrerebbe, a una felpa bianca a righe con cappuccio. Nel complesso lo stile risulta street ed extra cool, perfetto per il periodo e di grandissima tendenza fashion.

Il bomber in pelle corto tonalità cioccolato è davvero semplice da abbinare e Katie Holmes ne è l’esempio concreto. Se vi piace lo stile street, potreste pensare di seguire le orme dell’attrice, altrimenti potreste anche pensare di abbinarla a un outfit più sbarazzino: mini-abitino leggero, stivaletti (anche texani andranno benissimo), occhiali da sole e sarete al top dello stile. Molto gettonati anche gli abbinamenti con pantaloni cargo, sneakers, t-shirt e marsupio in bella vista. Come bene si può notare, quindi, la giacca in pelle scelta da Katie Holmes diventa versatile e perfetta per ogni tipo di occasione ed evento: da quello più sportivo, a quello un po’ più casual-chic, fino ad arrivare al look più sbarazzino e leggero perfetto da sfoggiare sotto i primi raggi del sole.

Dove acquistare la giacca di Katie Holmes?

Appurato che ancora bisognerà aspettare per potere acquistare la giacca di Katie Holmes sul sito di Mango, sappiate che sono moltissimi i brand che si stanno concentrando su tale capo di abbigliamento. Dal fast fashion ai brand luxury, pare che la giacca in pelle stia facendo innamorare un po’ tutti: in effetti resisterle diventa difficile.