Lunedì 13 giugno in prima serata alle 21.14 e poi martedì 14 giugno in seconda serata alle 23.17, Mediaset 20 manderà in onda il film intitolato La fredda luce del giorno, con protagonisti Bruce Willis ed Henry Cavill.

Uscito nel 2012 sotto la direzione attenta del regista, sceneggiatore e attore francese Mabrouk El Mechri, si tratta di un thriller d’azione ambientato in Spagna, della durata di 93 minuti circa e costato pressapoco 20 milioni di dollari.

Vediamo dunque qual è la trama e quali sono i protagonisti de La fredda luce del giorno, trasmesso il 13 e il 14 giugno su 20.

La trama de La fredda luce del giorno

Le vicende del film si snodano intorno alla figura di Will Shaw, un giovane uomo d’affari interpretato da Henry Cavill, che decide di staccare un po’ la spina e portare la famiglia in vacanza per provare a ricaricarsi e affrontare al meglio il rischio di fallimento della sua società.

La meta scelta è la Spagna, dove Will decide di trascorrere qualche giorno a bordo di una barca sulla Costa Brava.

Al suo arrivo viene accolto dai genitori Martin e Laurie Shaw, rispettivamente interpretati da Bruce Willis e Caroline Goodall, e per Will è come un ritorno all’infanzia.

Le cose, però, non vanno secondo i piani e quel momento apparentemente idialliaco viene presto stroncato: Will si ritrova infatti a dover fronteggiare un problema piuttosto serio, invece di dedicarsi al totale relax, come aveva programmato.

Dopo un’escursione, il giovane Shaw torna sulla barca e scopre che alcuni uomini hanno rapito la sua famiglia, con lo scopo di prendere possesso di una misteriosa valigetta. Inizialmente si rivolge alle autorità, ma non impiega molto a capire che la vicenda nasconde in realtà qualcosa di molto più oscuro e intricato.

Will si ritroverà infatti non soltanto a dover ritrovare i suoi genitori, ma anche a dimostrare la sua estraneità ai fatti, e per farlo viene praticamente coinvolto in una cospirazione governativa ed è costretto a scavare nel torbido passato del padre, che a quanto pare nasconde non pochi segreti.

Insomma, un film che presenta tutti i classici scenari del thriller, con la ricerca degli indizi per giungere al quadro completo, dove non manca l’azione accompagnata da momenti più intimi e familiari.

Il cast de La fredda luce del giorno

Oltre a Bruce Willis ed Henry Cavill, il cast è composto da altri nomi di rilievo: uno su tutti quello di Sigourney Weaver nei panni di Jean Carrack e Verónica Echegui in quelli di Lucia; Joseph Mawle interpreta Gorman, Caroline Goodall invece è Laurie Shaw.

E poi ancora Rafi Gavron (Josh); Emma Hamilton (Dara); Michael Budd (Esmael); Roschdy Zem (Zahir); Óscar Jaenada (Maximo); Joe Dixon (Dixon); Jim Piddock (Meckler); Colm Meaney (Mandler).

Curiosità de La fredda luce del giorno

Per rendere il tutto ancora più credibile, il regista Mabrouk El Mechri chiese ad Henry Cavill di non visitare Barcellona, per dare maggiormente l’impressione di vederla per la prima volta, e soprattutto di mangiare e bere a volontà, esattamente come avrebbe fatto un vero turista.