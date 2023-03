La classe del 2007 su Prime Video: il cast

La classe del 2007 è una nuova interessante serie tv che esce oggi, 16 marzo, su Prime Video. Una serie che parla di amicizia, ritrovate complicità e apocalisse, a metà tra due generi, la commedia e il drammatico.

La classe del 2007: la nuova serie tv su Prime Video



Vi è mai capitato di partecipare ad una rimpatriata di classe con i vostri ex compagni di liceo? Quella che viene mostrata in questa serie tv è un po’ diversa dal solito, perché avviene durante un’apocalisse. La serie Original australiana è stata creata da Kacie Anning ed è interpretata da Emily Browning, Caitlin Stasey e Megan Smart. Si tratta di una commedia davvero molto particolare, che uscirà oggi, 16 marzo, su Prime Video, andando ad arricchire ulteriormente il catalogo della piattaforma di streaming. La serie tv racconta di un’interminabile riunione di liceali che ha come posta in gioco la vita e la morte. Una serie apparentemente drammatica, a causa dell’onda anomala che travolge l’isola in cui si trova il campus, ma che nasconde una vera e propria lettera d’amore dedicata all’amicizia femminile. Due ex migliori amiche, Zoe e Amelia, ritrovano la complicità che avevano perso nella più assurda delle ambientazioni, ovvero l’apocalisse. E a quel punto le ex compagne di classe si renderanno conto che forse dovranno sopravvivere ad altro rispetto all’imminente disastro, affrontando il loro rapporto e tutte le dinamiche che si scateneranno durante i vari episodi. La serie è prodotta da Matchbox Pictures, parte di Universal International Studios, una divisione di Universal Studio Group, con Amazon Studios. Kacie Anning è creatrice e produttrice esecutiva, sceneggiatrice e regista. Mimi Butler è la produttrice e produttrice esecutiva, mentre Alastair McKinnon e Debbie Lee sono i produttori esecutivi per Matchbox Pictures. Siete pronti a scoprire come faranno a sopravvivere queste ex compagne di classe al liceo durante la loro rimpatriata? Tra alcol, rancori, sfoghi e ritrovate complicità, dovranno affrontare non solo l’imminente apocalisse, ma anche e soprattutto i loro rapporti e il loro rapporto con se stesse. Una serie tv intensa e davvero molto profonda, che sicuramente riuscirà ad ottenere un grande successo.

La classe del 2007: il cast



La classe del 2007 è disponibile da oggi su Prime Video, con una serie di episodi che andranno a raccontare come faranno delle ex compagne di classe a sopravvivere durante un’apocalisse e a relazionarsi tra di loro, con al centro la complicità ritrovata tra due ex migliori amiche, le protagoniste Zoe e Amelia. Scopriamo insieme il cast completo della serie e i personaggi che interpretano:

Emily Browning, nel ruolo di Zoe;

Megan Smart, nel ruolo di Amelia;

Caitlin Stasey, nel ruolo di Saskia;

Sarah Krndija, nel ruolo di Sandy;

Claire Lovering, nel ruolo di Genevieve;

Emma Horn, nel ruolo di Renee;

Steph Tisdell, nel ruolo di Phoebe;

Sana’a Shaik, nel ruolo di Teresa;

Chi Nguyen, nel ruolo di Megan;

Bernie Van Tiel, nel ruolo di Tegan.

Questo gruppo di ragazze dovrà fare i conti con la propria personalità e i rapporti instaurati, durante l’apocalisse.