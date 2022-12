Dopo il grande successo ottenuto dal primo capitolo, La Casa di Carta Corea sta per tornare con una nuova stagione. Prodotta e diretta da Kim Hong-sun , La Casa di Carta Corea 2 si ispira alla narrazione della serie spagnola, con qualche sostanziale differenza.

Netflix sta per accogliere la nuova stagione: scopriamo insieme maggiori dettagli.

La Casa di Carta Corea 2: quando esce la nuova stagione?

Il tempo dell’attesa è quasi finito; Netflix ha annunciato l’uscita ufficiale della seconda stagione de La Casa di Carta Corea e i fan non potevano essere più felici. Perciò, niente panico e penna alla mano: La Casa di Carta Corea 2 arriva su Netflix il 9 dicembre 2022.

I nuovi episodi del secondo capitolo hanno dunque una data ufficiale.

L’accesso ai nuovi contenuti è possibile solo per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming di Netflix. In base al tipo di abbonamento e di schermi coinvolti, l’utente pagherà una cifra differente e avrà la possibilità di effettuare il pagamento o mensilmente, oppure annualmente.

La Casa di Carta Corea 2, dunque, sarà disponibile in tutti i territori raggiunti dal servizio.

Quanti episodi avrà La Casa di Carta Corea 2?

Sebbene non ci siano ancora dichiarazioni ufficiali, sembra proprio che anche la seconda parte della serie-tv sarà composta da sei episodi esattamente come la prima. La produzione della serie è affidata a BH Entertainment e Zium Content per conto di Netflix.

L’annuncio ufficiale di Netflix

È stata proprio la piattaforma streaming ad annunciare ufficialmente l’arrivo della seconda stagione de La Casa di Carta Corea e lo ha fatto attraverso un trailer. I fan, come bene si può immaginare, non aspettavano altro.

Nel primo capitolo il Professore ha messo in piedi una vera squadra di banditi mascherati con l’obiettivo di rubare una somma ingente di denaro dalla Zecca della JEA. Dopo la cattura degli ostaggi, i ladri mascherati hanno cominciato a stampare banconote per un valore di ben 4 miliardi di won, sostenendo di avere in mente un terribile piano nei confronti delle autorità. Woojin è quasi riuscito a scoprire l’identità del Professore, ma come accade nelle migliori serie thriller, la soluzione non è mai così immediata, anzi.

La Casa di Carta Corea (Money Heist: Korea – Joint Economic Area nella versione internazionale), è il remake della serie spagnola di enorme successo La Casa de Papel, creata da Álex Pina. Sicuramente rispetto all’originale la serie in questione tende ad alterare in modo abbastanza profondo la realtà, dove ci si immagina una Corea non più divisa come negli anni ’80 ma riunita e pronta a stampare una nuova moneta nel sano tentativo di ristabilire (e dunque costruire) una nuova economia. Tuttavia, l’intento pare non essere così rispettato e presto, come si evince dalla storia, si scatena il putiferio.

Il Professore mette in atto un piano studiato ad hoc per rubare i soldi: riuscirà a fuggire anche questa volta? Woojin sarà in grado di catturarlo e di porre fine alla rapina?

Lo scopriremo a partire dal 9 dicembre 2022, quando Netflix finalmente manderà in onda i nuovi episodi: stay tuned.