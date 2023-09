La caduta della casa degli Usher è su Netflix: quali sono il cast, la trama e l’uscita della serie TV horror in questione? Se anche a voi interessa saperne di più, allora questo è di certo l’articolo giusto. Infatti, qui di seguito, andremo proprio ad affrontare l’argomento, per conoscere meglio la serie ispirata alla celebre opera di Poe. Siete pronti?

La caduta della casa degli Usher, su Netflix: cast, uscita e trama della serie TV horror

Di sicuro, si tratta di una serie TV horror: questa produzione è infatti tratta da una celebre opera di Edgar Allan Poe. In seguito, andremo a conoscere la trama specifica dell’opera, mentre per adesso ci concentreremo sulla trama della serie remake Netflix.

La trama della serie è incentrata sulle tristi vicende dei fratelli Roderick e Madeline Usher, entrambi a capo della multinazionale Fortunato Pharmaceuticals.

Insieme, gli Usher hanno stabilito un impero: un mondo fatto solo di privilegi e potere. Tutto, però, ha un prezzo nella vita.

Il passato oscuro della famiglia sta quindi per venire a galla: infatti, gli eredi della dinastia iniziano a morire uno ad uno, e per giunta per mano di una misteriosa donna, che fa parte della loro giovinezza.

Le prime scene della serie, presenti addirittura sul trailer dell’uscita, ci mostrano parte dei raccapriccianti omicidi. Una storia tratta liberamente da un racconto del noto scrittore, pubblicato nel 1839, sul The Graham’s Lady and Gentleman’s Magazine.

La Caduta della Casa Degli Usher, il cui titolo originario è La Rovina della Casa Degli Usher, è uno showrunner, ed è stato disegnato dal talentuoso Mike Flanagan.

Nel cast, troviamo come protagonisti, Bruce Greenwood e Mary McDonnell (i fratelli Usher), ma anche Carla Gugino, Carl Lumbly, Mark Hamill, Michael Trucco, T’Nia Miller, Paola Nuñez, Henry Thomas, Kyleigh Curran, Samantha Sloyan, Rahul Kohli e Kate Siegel.

La serie TV horror è disponibile su Netflix dal 12 settembre, ed è sicuramente imperdibile.

La Caduta Della Casa Degli Usher: un capolavoro del terrore

L’opera del grande Poe, prevede una trama incentrata sulla vicenda disastrosa dei due fratelli Roderick e Madeline Usher: un narratore terzo, entra nella loro tenuta per far loro visita, e si accorge immediatamente del degrado in cui versa la casa, attraversata per intero da una profonda crepa. Tutta la tenuta, dallo stagno di fronte alla casa al giardino, è avvolta da un’aria spettrale, cupa e magnetica.

Il narratore, amico di Roderick, si accorge subito della sua malattia: l’uomo versa in uno stato di decadimento, è pallido ed emaciato, sconvolto da crisi nevrotiche, come in preda ad oppiacei. Sua sorella Madeline, vaga per le stanze della tenuta, con aria spettrale. Dopo qualche giorno, la ragazza muore, e Roderick chiede all’amico narratore, di aiutarlo a inserirla nella cripta di famiglia, proprio sotto alle stanze degli ospiti.

Racconta, per giunta, che i due erano gemelli, e che erano legati da sentimenti non propri dell’essere fratello e sorella.

Durante la notte, un Roderick sempre più scosso dall’uragano che imperversa sulla casa, sveglia il suo amico ospite: in quel momento, nel trambusto generale, compare Madeline, uscita dalla bara e dalla cripta, viva o forse apparentemente tale. La donna è infuriata, e trascina a terra il fratello, che muore di terrore.

Il narratore fugge, giusto in tempo per vedere la casa aprirsi in due, tramite la crepa che aveva notato, sotto una luna rosso sangue. L’uragano investe la casa e la distrugge: la terra inghiotte l’intera tenuta, con i due fratelli morti.