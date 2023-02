Il grande Russell Crowe sta per fare il suo ritorno al cinema con un film molto particolare. Il titolo è L’esorcista del Papa e l’attore interpreterà il celebre Padre Gabriele Amorth, un sacerdote italiano molto noto per avere eseguito numerosi esorcismi per il Vaticano.

Il film si ispira ai libri scritti dallo stesso Amorth e la trama è avvincente: scopriamo tutti i dettagli.

L’esorcista del Papa: quando esce il film al cinema?

Il biopic sulla controversa figura di Padre Gabriele Amorth ha una data di uscita ufficiale: per chi non volesse perdersi il contenuto cinematografico, quindi, la data da segnarsi in agenda è il 13 aprile 2023. Prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros Entertainment Italia, L’esorcista del Papa è pronto a raccontare una storia decisamente particolare.

Di che cosa parla L’esorcista del Papa? La trama del film

L’esorcista del Papa è basato sui bestseller internazionali di Padre Gabriele Amorth, capo esorcista del Vaticano e vuole raccontare un grande e intricato complotto tenuto segreto per tantissimi anni:

Ispirato ai veri scritti di Padre Gabriele Amorth, capo esorcista del Vaticano, interpretato dal premio Oscar Russel Crowe, L’esorcista del Papa racconta la storia di Padre Amorth che, indagando sulla terrificante possessione di un ragazzo, finirà per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta.

Dal trailer ufficiale del film si evince tutta la potenza della storia: non si tratta di un genere leggero, tant’è che è definito horror e i motivi sono numerosi. Alcune scene sono crude e a tratti molto tensive: considerando che si sta parlando del Diavolo e di esorcismi, è facile immaginare che certe riprese possano colpire la sensibilità dello spettatore.

Il cast de L’esorcista del Papa

A vestire i panni del protagonista Padre Gabriele Amorth è il premio Oscar Russell Crowe. Accanto a lui, invece, troveremo i volti di:

Franco Nero: veste i panni del Papa;

Daniel Zovatto

Alex Essoe;

Paloma Bloyd;

Laurel Marsden;

Cornell John;

Derek Carroll;

Peter DeSouza-Feighoney;

River Hawkins;

Pablo Raybould;

Tom Bonington;

Victor Solé;

Ralph Ineson: voce del Diavolo

Il regista de L’esorcista del Papa è Julius Avery, mentre la sceneggiatura è a cura di Michael Petroni ed Evan Siliotopoulos. Questi ultimi, per l’occasione, hanno riadattato per il cinema i numerosi scritti di Padre Amorth, tra cui i due libri di memorie in cui ha raccontato di circa 100.000 esorcismi praticati per conto del Vaticano.

Il vero Padre Gabriele Amorth è scomparso nel 2016, ma la sua storia è rimasta molto viva sia all’interno del Vaticano, sia fuori. Il film con Russell Crowe, sebbene abbia alcune caratteristiche tipiche dei biopic, ha in realtà tutte le caratteristiche per essere considerato un film horror a tutti gli effetti. Il pubblico vedrà Padre Amorth praticare degli esorcismi e indagare sulla terrificante possessione di un giovane ragazzo. Crudo, inquietante, a tratti ricco di ansia e di tensione, L’esorcista del Papa non è un film per tutti: se vi piace il genere horror e se vi piace l’idea di vivere sulla pelle la tensione dell’attesa e i colpi di scena infiniti, il 13 aprile 2023 non potete non andare al cinema.

Russell Crowe ha donato un’interpretazione da Oscar e manca davvero poco per tuffarsi in questa storia ricca di mistero e di segreti paurosi.