Con le sue ben 4 vittorie alla ghigliottina Alessio Zannetti è diventato di diritto uno dei campioni che più ha vinto nella storia de “l’Eredità”. Classe 2003, il giovane concorrente ha infatti messo le mani su un ricco bottino di 162.500 euro, una cifra questa importante che ha permesso ad Alessio di seguire la strada precedentemente tracciata da campioni quali Massimo Cannoletta.

L’eredità, alcuni numeri in cifre di Alessio

Basta dare alcune cifre per descrivere la grandezza di questo “campioncino”. In gara dal 14 febbraio al 24 marzo Alessio ha preso parte alla ghigliottina ben 18 volte mentre sono state addirittura 39 le puntate nelle quali il giovane ha partecipato. L’ultima vincita in ordine di tempo è arrivata domenica 20 marzo dove Alessio ha portato a casa 52.500 euro. Si segnalano poi le vincite dell’8 e del 18 marzo che gli hanno permesso di vincere rispettivamente 10mila e 75mila euro.

Infine il 27 febbraio è arrivata la prima vincita dell’importo di 25mila euro.

Chi è Alessio Zannetti

Giovane pieno di talento Alessio che ha solo 18 anni, frequenta il Liceo Scientifico Kant di Roma. Il pubblico ha apprezzato di lui la sua semplicità nonché la sua autoironia. Tra le attività nelle quali si diletta si segnala il doppiaggio a livello amatoriale.